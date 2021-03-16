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Aydın’da kaçak kazıdan tarihi küp çıktı! Bir insan boyunda

'ın ilçesinde bahçesine ağaç dikmeye gelen bir vatandaş, kazılı alanda insan boyunda dev bir küp (Pithos) buldu. Yetkililere haber verilmesinin ardından dev küp bulunduğu yerden vinç yardımı ile çıkarılarak, 'ne kaldırılırken, küpün hangi döneme ait olduğu yapılacak olan incelemenin ardından belli olacak.

TARİH İHA
Giriş Tarihi: 16.03.2021 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021
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Aydın’da kaçak kazıdan tarihi küp çıktı! Bir insan boyunda

yakınlarındaki bir zeytin bahçesinde bulunan yaklaşık 500 yıl ile 5 bin yıllık olduğu tahmin edilen dev küp heyecanlandırdı.

Kayran Mahallesi yakınlarındaki zeytin bahçesinde etrafı kazılmış şekilde çok büyük bir küp bulan M.Ş.'nin ihbarı ve Kuyucak Jandarmasının Karacasu Afrodisias Müze Müdürlüğü ile irtibata geçmesinin ardından , Antik dönemde saklama kabı olarak kullanılan küp çıkartılarak müzeye kazandırıldı.

Defineciler tarafından daha önce talan edildiği ancak 'Küp' olarak tabir edilen kültür varlığına zarar veremedikleri belirlenen küp içerisinde definecilerin aramış oldukları değerli eserlerin aksine tahıl veya zeytinyağı bulunabileceği ifade edildi.

Küp şeklindeki kapların içinde mezar olarak kullanılmadıkları sürece sadece toprak olduğu belirtildi. Vinç yardımıyla büyük bir titizlikle yerinden çıkartılan dev küp, Kuyucak Belediyesi'nin de desteği ile Afrodisias Müzesindeki yerini aldı.



Öte yandan, küpün çevresinde geç ve İmparatorluğu döneminde kullanılmış olan sarı sırlı kırık kap parçaları bulunduğu, küpün bulunduğu bölgenin yakınında ise Osmanlı döneminde askeri gözlem noktalarının olduğu belirtildi. Bu sebeple küpün geç Bizans ya da Osmanlı dönemine ait olma ihtimalinin de çok yüksek olduğu öğrenildi.

Diğer yandan eserin M.Ö. 3000 yıllarına da ait olabileceği belirtildi. Dev küpün yaklaşık bir-bir buçuk ton ürünü saklama özelliği taşıdığı, günümüze kadar sağlam bir şekilde kalması nedeniyle sergileme açısından da çok önemli bir eser olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

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