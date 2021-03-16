Aydın’da kaçak kazıdan tarihi küp çıktı! Bir insan boyunda





Öte yandan, küpün çevresinde geç Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde kullanılmış olan sarı sırlı kırık kap parçaları bulunduğu, küpün bulunduğu bölgenin yakınında ise Osmanlı döneminde askeri gözlem noktalarının olduğu belirtildi. Bu sebeple küpün geç Bizans ya da Osmanlı dönemine ait olma ihtimalinin de çok yüksek olduğu öğrenildi.