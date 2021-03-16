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Jandarma ekipleri 120 bin dolar değerinde tarihi eser ele geçirdi

'da jandarma, ihbar üzerine bir apart daireye düzenledikleri baskında tarihi eser ticareti yapan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Yapılan aramada ele geçirilen tarihi eserlerin piyasa değerinin 120 bin dolar olduğu öğrenildi.

TARİH DHA
Giriş Tarihi: 16.03.2021 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021
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Jandarma ekipleri 120 bin dolar değerinde tarihi eser ele geçirdi

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, ilçesinde yaşayan Y.Y.'nin elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için, müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Şüphelinin , 'ndeki bir apartta bulunduğunu tespit eden ekipler, adrese baskın düzenledi. Şüpheli Y.Y. ile birlikte yanında bulunan E.E.A. ve M.E. adlı iki kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adresinde yapılan aramada 1 adet dönemine ait gümüş sikke, 1 adet dönemine ait gümüş sikke, 6 adet dönemine ait bronz heykel, 4 adet döneme ait bronz heykel, 3 adet Frigyalılar dönemine ait bronz heykel, 4 adet Bizans dönemine ait çeşitli ebatlarda mühür ve 1 adet dönemine ait tablet ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserlerin değerinin yaklaşık 120 bin dolar olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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