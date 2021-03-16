Jandarma ekipleri 120 bin dolar değerinde tarihi eser ele geçirdi
Bursa'da jandarma, ihbar üzerine bir apart daireye düzenledikleri baskında tarihi eser ticareti yapan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Yapılan aramada ele geçirilen tarihi eserlerin piyasa değerinin 120 bin dolar olduğu öğrenildi.
TARİH DHA
Şüphelinin Nilüfer ilçesi, Görükle Mahallesi'ndeki bir apartta bulunduğunu tespit eden ekipler, adrese baskın düzenledi. Şüpheli Y.Y. ile birlikte yanında bulunan E.E.A. ve M.E. adlı iki kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin adresinde yapılan aramada 1 adet Bizans dönemine ait gümüş sikke, 1 adet Yunan dönemine ait gümüş sikke, 6 adet Doğu Roma dönemine ait bronz heykel, 4 adet Helenistik döneme ait bronz heykel, 3 adet Frigyalılar dönemine ait bronz heykel, 4 adet Bizans dönemine ait çeşitli ebatlarda mühür ve 1 adet Sümerler dönemine ait tablet ele geçirildi.
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