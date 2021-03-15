Abdülhamit Han döneminde saraya at yetiştirdi! 4 Eylül’de yeniden açılıyor

"4 EYLÜL'DE AÇILIŞA HAZIRLIYORUZ"

Projenin Sivas'a değer katacağını ve vizyon projelerden biri olduğunu belirten Vali Ayhan "Yaklaşık 1 yıldır yağmur, çamur, kar, kış demeden hummalı bir çalışma yapılmaktadır. 250 bin metrekare alan içerisinde özellikle altını çiziyorum kültür parkı. Kültür deyince birçok değeri bünyesinde barındırması demektir. Bu kültür parkının inşallah 4 Eylül'de açılışını yapacak şekilde hazır hale getiriyoruz. Eksiklerimizi görüyoruz sahadayız, alandayız ve sürekli istişare ederek de daha düzgün bir şekilde vatandaşımızın da arzu ve isteklerine uygun bir şekilde konumlandırmaya, projelendirmeye onların istifadesine sunmaya çalışıyoruz." diye konuştu.