Kars’ta 271 yıllık tabya havadan görüntülendi

Bu tabya en önemli olanlardan bir tanesi. Borazanlı tabya olarak halk arasında bilinen Karadağ tabya, şu anda içler acısı bir durumda, her tarafı sökülmüş, demirleri kesilmiş, hatta yukarıdaki dinleme borazanlarından bir tanesi sökülerek götürülmüş. Buraların bir an evvel toparlanarak turizme kazandırılması lazım" dedi.