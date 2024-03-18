Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi sonrası ODA TV ve sosyal medya trollerinden "bıçaklı taraftar" provokasyonu! Gerçeği ahaber.com.tr ortaya çıkardı
Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında olaylar çıktı. Maçın ardından Fenerbahçeli futbolcu Oosterwolde'nin tribünlere yönelik yaptığı hareket sonrası başlayan olaylarda birçok taraftar sahaya girerken, Fenerbahçeli Osayi Samuel, Oosterwolde ve Batshuayi gibi isimlerle fiziki temasa girdi. ODA TV başta olmak üzere bazı sosyal medya trollerinin "Sahaya bıçakla taraftar atladı" provokasyonunun arkasındaki gerçek de ortaya çıktı.
Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı sürerken, sarı-lacivertli ekip Trabzonspor deplasmanında çıktığı maçı Fred (2) ve Batshuayi'nin golleriyle 3-2'lik skorla kazanarak, lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Derbi sonrası ise futboldan çok hakem Halil Umut Meler'in kararları ve maçın ardından yaşananlar konuşuldu.
Maçın bitiş düdüğü ile birlikte sevinç yaşayan Fenerbahçeli futbolculardan Oosterwolde'nin bordo-mavili tribünlere yönelik yaptığı hareket olayın fitilini ateşlerken, olay sonrası birçok Trabzonsporlu taraftar sahaya atladı. Güvenlik güçlerinin yetersiz kalmasının ardından saha bir anda karışırken, Osayi Samuel, Oosterwolde ve Batshuayi gibi birçok futbolcu ile taraftarlar arasında fiziki temas yaşandı.
ODA TV VE SOSYAL MEDYA TROLLERİNİN BIÇAKLI TARAFTAR YALANI
Olayı provoke etmek isteyen ve ortalığı daha da karıştırmak isteyen odaklar da yaşananları fırsat bildi. Karşılaşmanın ardından yaşanan olayları provoke etmek isteyen bazı sosyal medya trolleri ve ODA TV, Trabzonspor taraftarının sahaya bıçakla atlayarak sarı-lacivertli futbolculara saldırdığı algısını yaydı.
BIÇAK YALANINI FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKARDI
Trabzonspor taraftarının kolundan gözüken beyazlığı "bıçak" gibi göstererek ortalığı daha da karıştırmak isterlerken, gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.
Trabzonspor taraftarının kolunda gözüken beyazlığın üzerine giydiği poların iç kısmı olduğu, yerde "bıçak" gibi gösterilen nesnenin ise sahaya atılan pet bardak su olduğu görüldü.
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