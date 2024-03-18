Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi sonrası ODA TV ve sosyal medya trollerinden "bıçaklı taraftar" provokasyonu! Gerçeği ahaber.com.tr ortaya çıkardı

Oosterwolde'nin tribünlere yaptığı hareket

Maçın bitiş düdüğü ile birlikte sevinç yaşayan Fenerbahçeli futbolculardan Oosterwolde'nin bordo-mavili tribünlere yönelik yaptığı hareket olayın fitilini ateşlerken, olay sonrası birçok Trabzonsporlu taraftar sahaya atladı. Güvenlik güçlerinin yetersiz kalmasının ardından saha bir anda karışırken, Osayi Samuel, Oosterwolde ve Batshuayi gibi birçok futbolcu ile taraftarlar arasında fiziki temas yaşandı.