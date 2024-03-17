CANLI | Trabzonspor - Fenerbahçe (CANLI ANLATIM) Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ilk 11’leri…

SON 7 TRABZON DEPLASMANINDA 1 GALİBİYET

Fenerbahçe, Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı son 7 resmi maçta sadece 1 galibiyet elde etti. 6'sı Süper Lig, 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere oynanan son 7 maçta bordo-mavili ekip 5 kez sahadan galip ayrılırken 1 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertli ekip, Trabzon'daki son galibiyetini Süper Lig'in 2020-2021 sezonunun 27'nci haftasında rakibini 1-0 mağlup ederek almıştı.