14 Eylül 2025, Pazar
Haberler Kayserispor Haberleri Kayserispor taraftarından alkışlanacak hareket! Deplasmana gelen Göztepelilere tatlı jest

Kayserispor taraftarından alkışlanacak hareket! Deplasmana gelen Göztepelilere tatlı jest

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 14.09.2025 17:14 Güncelleme: 14.09.2025 17:15
ABONE OL
Kayserispor taraftarından alkışlanacak hareket! Deplasmana gelen Göztepelilere tatlı jest

Zecorner Kayserispor taraftarı, evinde konuk edeceği Göztepe’yi desteklemek için gelen rakip takım taraftarına yemek ve tatlı ikram etti.

Süper Lig'in 5'inci haftasında Kayserispor bugün sahasında Göztepe'yi konuk edecek.

Kayserispor taraftarı, deplasmana gelen Göztepe taraftarına yemek ve tatlı ikram etti (DHA)Kayserispor taraftarı, deplasmana gelen Göztepe taraftarına yemek ve tatlı ikram etti (DHA)

İzmir ekibinde deplasman için Kayseri'ye gelen taraftarlar, renktaşları tarafından dostane şekilde karşılandı. Kayserispor taraftarı tarafından, Göztepe taraftarına yemek ve tatlı ikram edildi. İzmir Çamdibi'nden geldiğini söyleyen İsmail Kenanbaşoğlu, "Keyifle geldik. Güzel karşılandık. İnşallah güzel bir maç olur. Kayserispor taraftarına teşekkür ediyoruz. Dostluk kazansın" dedi.

Kayserispor taraftarı, deplasmana gelen Göztepe taraftarına yemek ve tatlı ikram etti (DHA)Kayserispor taraftarı, deplasmana gelen Göztepe taraftarına yemek ve tatlı ikram etti (DHA)

Kayserispor Kapalı Kale Üniversite tayfa sorumlusu olduğunu söyleyen Berke Duran, "Abilerimiz-kardeşlerimiz şehrimize hoş geldi. Güzel bir müsabaka olsun. Dostluk içinde geçsin. İnşallah biz de İzmir'de böyle ağırlanırız. Allah bozmasın" diye konuştu. Taraftarlar daha sonra günün anısına atkı değişimi yaparak, tezahüratlar yaptı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kayserispor taraftarından alkışlanacak hareket! Deplasmana gelen Göztepelilere tatlı jest Kayserispor taraftarından alkışlanacak hareket! Deplasmana gelen Göztepelilere tatlı jest Kayserispor taraftarından alkışlanacak hareket! Deplasmana gelen Göztepelilere tatlı jest
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör