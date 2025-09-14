Kayserispor taraftarından alkışlanacak hareket! Deplasmana gelen Göztepelilere tatlı jest

Kayserispor taraftarı, deplasmana gelen Göztepe taraftarına yemek ve tatlı ikram etti (DHA)

Kayserispor Kapalı Kale Üniversite tayfa sorumlusu olduğunu söyleyen Berke Duran, "Abilerimiz-kardeşlerimiz şehrimize hoş geldi. Güzel bir müsabaka olsun. Dostluk içinde geçsin. İnşallah biz de İzmir'de böyle ağırlanırız. Allah bozmasın" diye konuştu. Taraftarlar daha sonra günün anısına atkı değişimi yaparak, tezahüratlar yaptı.