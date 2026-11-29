Galatasaray'ın kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen'e 1925 yılında hediye edilen 101 yıllık cep saati müzayedede satıldı. Üzerinde Galatasaray'ın ilk amblemi ve Ali Sami Yen'in tarihi sözlerinin yer aldığı saat 30 bin dolara alıcı buldu. Saatin yeni sahibi vergi ve diğer masraflarla birlikte yaklaşık 2 milyon 100 bin lira ödeyecek.

Galatasaray Kulübünün kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen'e ait 101 yıllık cep saati İstanbul'un Şişli ilçesinde düzenlenen canlı müzayedede yeni sahibini buldu.

KULÜBÜN 20. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNDE HEDİYE EDİLMİŞTİ

Tarihi cep saatinin 1925 yılında Galatasaray'ın 20. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kulübün kurucu üyeleri tarafından Ali Sami Yen'e hediye edildiği belirtildi.

Kurmalı mekanizması ve rokoko üslubundaki tasarımıyla dikkat çeken saatin üzerinde "gayın" ve "sin" harflerinden oluşan Galatasaray'ın ilk amblemi altın işlemeli olarak yer alıyor.

ALİ SAMİ YEN'İN TARİHİ SÖZLERİ SAATE İŞLENMİŞ

Saatin toz kapağında ise Ali Sami Yen'in Galatasaray'ın kuruluş amacını anlatan "Maksadımız İngilizler gibi toplu bir halde oynamak, bir renge ve bir isme malik olmak ve Türk olmayan takımları yenmektir" sözleri kazıma tekniğiyle işlenmiş durumda.

YENİ SAHİBİ YAKLAŞIK 2 MİLYON 100 BİN LİRA ÖDEYECEK

Canlı müzayedede satışa sunulan 101 yıllık cep saati 30 bin dolara (yaklaşık 1 milyon 522 bin lira) satıldı.

Saati satın alan kişi vergi ve diğer masraflarla birlikte toplam yaklaşık 2 milyon 100 bin lira ödeyecek. Tarihi saatin yeni sahibinin kim olduğu ise henüz açıklanmadı.