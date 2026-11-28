Galatasaray'da Mustafa Cengiz unutulmadı! Kabri başında anıldı
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Galatasaray Spor Kulübünün 37. Başkanı Mustafa Cengiz, vefatının 5. yıl dönümünde kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Ulus Mezarlığı'ndaki törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulüp yöneticileri, Cengiz'in ailesi ve sevenleri katıldı.
Galatasaray Spor Kulübünün 37. Başkanı Mustafa Cengiz, vefatının 5. yıl dönümünde kabri başında düzenlenen törenle anıldı.
GALATASARAY CAMİASI MUSTAFA CENGİZ'İ UNUTMADI
Ulus Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma törenine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Başkan Yardımcısı Eray Yazgan, Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Can Natan, sarı-kırmızılı kulübün eski yöneticileri, Mustafa Cengiz'in ailesi ve sevenleri katıldı.
KABRİ BAŞINDA DUALAR OKUNDU
Anma töreninde okunan duaların ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Mustafa Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz konuşma yaptı.