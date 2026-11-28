Potada derbinin kazananı Galatasaray! Namağlup lider

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, derbide karşılaştığı Fenerbahçe Tarfin'i 73-69 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar namağlup liderliğini sürdürürken sarı-lacivertliler ise bu sezon ligdeki ikinci yenilgisini aldı.