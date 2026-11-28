Potada derbinin kazananı Galatasaray! Namağlup lider
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, derbide karşılaştığı Fenerbahçe Tarfin'i 73-69 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar namağlup liderliğini sürdürürken sarı-lacivertliler ise bu sezon ligdeki ikinci yenilgisini aldı.
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Tarfin, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.
İlk periyodu 17-15 önde tamamlayan sarı-kırmızılılar, soyunma odasına 41-35'lik üstünlükle gitti. Üçüncü periyodu da 59-55 önde kapatan Galatasaray, karşılaşmadan 73-69 galip ayrıldı.
GALATASARAY NAMAĞLUP LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Derbiden galibiyetle ayrılan Galatasaray Çağdaş Faktoring, ligde namağlup liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe Tarfin ise bu sezon ligdeki ikinci yenilgisini aldı.
KUİER VE LACAN SKORER OYUNLARIYLA ÖNE ÇIKTI
Galatasaray'da Kuier 20, Salaün 17 ve Juhasz 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Fenerbahçe'de ise 21 sayı kaydeden Lacan, karşılaşmanın en skorer ismi oldu.
MAÇIN KÜNYESİ
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Aydın Karaçam, Abdullah Koputan, İsmail Bayram
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Sevgi Uzun 3, Derin Erdoğan 8, Salaün 17, Juhasz 14, Kuier 20, Howard 6, Gökşen Fitik 3, Elif Bayram 2, Fauthoux.
Fenerbahçe Tarfin: Juskaite 6, Alperi Onar 12, Meesseman 11, Allemand 3, Holingsvorth 9, Manolya Kurtulmuş 2, Geiselsoder 3, Selen Baş 2, Lacan 21, Zeynep Şevval Gül.
1. Periyot: 17-15
Devre: 41-35
3. Periyot: 59-55
Maç sonucu: 73-69