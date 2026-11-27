Futbol camiası bu nikahta buluştu! Galatasaraylı Yunus Akgün dünyaevine girdi

Galatasaray'ın 26 yaşındaki milli futbolcusu Yunus Akgün, Tuğçe Alaca ile hayatını birleştirdi. Spor ve futbol dünyasından önemli isimlerin katıldığı nikâh töreninde çiftin şahitliklerini Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Teknik Direktör Okan Buruk ve Fatih Terim yaptı.