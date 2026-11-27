Futbol camiası bu nikahta buluştu! Galatasaraylı Yunus Akgün dünyaevine girdi
Galatasaray'ın 26 yaşındaki milli futbolcusu Yunus Akgün, Tuğçe Alaca ile hayatını birleştirdi. Spor ve futbol dünyasından önemli isimlerin katıldığı nikâh töreninde çiftin şahitliklerini Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Teknik Direktör Okan Buruk ve Fatih Terim yaptı.
Galatasaray'ın 26 yaşındaki milli futbolcusu Yunus Akgün, Tuğçe Alaca ile dünyaevine girdi. Genç çiftin mutlu gününde futbol camiasının önde gelen isimleri de kendilerini yalnız bırakmadı.
Nikah törenine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Takımlar Sorumlusu Ediz Kıray, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yanı sıra çok sayıda yönetici, futbolcu ve davetli katıldı.
NİKAH ŞAHİTLİĞİNİ ÖZBEK, BURUK VE TERİM YAPTI
Yoğun katılımın olduğu törende nikah şahitleri de dikkat çekti. Yunus Akgün ve Tuğçe Alaca'nın nikah şahitliklerini Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Teknik Direktör Okan Buruk ve Fatih Terim üstlendi.