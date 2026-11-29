Galatasaray efsanesi Fernando Muslera futbolu bıraktı! 22 yıllık kariyerine finalle veda etti
2011 yılında Lazio'dan Galatasaray'a transfer olan ve sarı-kırmızılı formayla efsaneleşen Fernando Muslera, 22 yıllık profesyonel futbol kariyerini noktaladı. Son olarak Estudiantes formasıyla Libertadores Kupası finalinde Palmeiras'a karşı mücadele eden Uruguaylı kaleci, rakibine 1-0 mağlup olarak yeşil sahalara veda etti.
14 YIL GALATASARAY FORMASI GİYDİ, LIBERTADORES FİNALİYLE VEDA ETTİ
Galatasaray'da 14 yıl forma giyen ve sarı-kırmızılı ekiple sayısız kupa kazanan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, son olarak Estudiantes formasıyla Libertadores Kupası finalinde görev aldı.
Palmeiras karşısında oynanan final mücadelesini 1-0 kaybeden Muslera, böylece 22 yıllık profesyonel futbol kariyerini kupayla noktalama fırsatını kaçırdı.
2004 YILINDA BAŞLAYAN 22 YILLIK KARİYER YOLCULUĞU
Profesyonel futbol kariyerine 2004 yılında ülkesi Uruguay'ın Montevideo Wanderers takımında başlayan Fernando Muslera, uzun yıllar boyunca farklı takımlarda forma giydi.
Kariyeri boyunca sırasıyla Montevideo Wanderers, Nacional, Lazio, Galatasaray ve Estudiantes takımlarında görev yapan tecrübeli kaleci, futbol dünyasında önemli izler bıraktı.
NANDO'NUN GALATASARAY SERÜVENİ
Fernando Muslera'nın Galatasaray yolculuğu, 2011 yılında Lazio'dan sarı-kırmızılı ekibe transfer olmasıyla başladı.