Dursun Özbek yeniden başkan seçildi

Galatasaray Spor Kulübü’nün olağan seçimli genel kurulunda gerçekleştirilen seçim sonucunda Dursun Özbek, 1.780 oy alarak yeniden Galatasaray Başkanı seçildi.

Galatasaray'da olağan seçimli genel kurul heyecanı yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulübün 105. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başladı.

20 SANDIK KURULDU

Yeterli çoğunluğun aranmayacağı genel kurulda divan heyetinin oluşturulmasının ardından seçim süreci için start verildi. Oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 10 bin üye için Galatasaray Lisesi'nde 20 sandık kuruldu. Oy kullanma işlemi saat 15.00'te sona erdi. Sayıma geçildi. 2097 üye sandığa gitti.

DURSUN ÖZBEK: "2026-2028 DÖNEMİ BAŞARILARLA DOLU OLACAK

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, olağan seçimli genel kurul kapsamında oyunu kullandı. Özbek, 1 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdikten sonra kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu.

Seçim günlerinin Galatasaray için bayram niteliği taşıdığını belirten Özbek, "Bugün de öyle olacak. Tek adaylı bir seçim Galatasaray geleneklerine uygun değildir ama bu dönem böyle oldu." ifadelerini kullandı.

Genel kurulun verdiği mesajı aldıklarını söyleyen Özbek, "Bugüne kadar güzel işler yaptınız ama Galatasaray hiçbir zaman yapılanla yetinmez. Daha fazlasını ister. Bundan sonraki süreçte de bundan daha fazlasına çıkmanız lazım." dedi.

Oy verme işleminin ardından yeniden konuşan Özbek, yeni dönemde de hizmetlerin üzerine koyarak devam edeceklerini belirterek, "Ben, bütün genel kurul üyelerine bunun sözünü veriyorum. Galatasaray, 2026-2028 döneminde de başarılarla dolu yıllar geçirecek." diye konuştu.

DURSUN ÖZBEK TEK ADAY

Mevcut başkan Dursun Özbek, genel kurula tek aday olarak girdi. Özbek'in listesinde Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Abdullah Kavukcu, Mehmet Saruhan Cibara, Mehmet Burak Kutluğ ve Özen Kuzu gibi isimler yer aldı.

YÖNETİM KURULU ASIL LİSTESİ

Dursun Özbek'in divan kuruluna sunduğu yönetim kurulu asıl listesinde şu isimler bulunuyor: Dursun Özbek, Metin Öztürk, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mecit Mert Çetinkaya, Mehmet Saruhan Cibara, Abdullah Kavukcu, Mehmet Burak Kutluğ, Fatih Demircan, Özen Kuzu.

YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ

Galatasaray Spor Kulübü'nde bugün başkanlık seçimi yapıldı. 2 bin 79 kişinin katıldığı oylamada tek aday olan Dursun Özbek, bin 780 oy alarak bir kez daha başkan seçildi.

DURSUN ÖZBEK: "HİÇ DURMADAN ÇALIŞACAĞIZ"

Seçimin açıklanmasının ardından salonda konuşan Dursun Özbek, "Galatasaray'ın demokrasi şöleninde yine bir arada olduk. Burada olup, Galatasarayımızın yarınları için iradesini gösteren üyelerimize teşekkür ediyorum. Tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu süreçte hep yanımda olan sevgili eşime, kardeşime ve aileme teşekkür ediyorum. Divan başkanıma, divan heyetine gösterdikleri bu çaba için ayrıca teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Tek adaylı bir seçim süreci yaşadıklarını aktaran Özbek, "Bu durum bana ve arkadaşlarıma daha fazla sorumluluk yüklediğine inanıyorum. Bize verdiğiniz mesajı aldık, 'Devam edeceğiz, şimdi daha iyisini yapacağız'. Yeni dönemde yepyeni ve başarılarla dolu bir hikaye yazma fırsatımız var. Bunu başarmak için ben ve arkadaşlarımın tarihi bir sorumluluğu var. Hiç durmadan çalışacağız. Galatasaray için kurduğumuz tüm hayalleri gerçek yapacağız. Birlikte başaracağız" şeklinde konuştu.

ÖZBEK TARİHE GEÇECEK

Dursun Özbek, yeni dönemdeki 2 yıllık görev süresini tamamlaması halinde Galatasaray tarihinde en uzun süre başkanlık yapan ikinci isim olacak. Bugüne kadar yaklaşık 6 yıl 7 ay başkanlık yapan Özbek, yeni dönemini tamamlaması halinde Suphi Batur, Selahattin Beyazıt ve Ali Uras'ı geride bırakacak.

