Dursun Özbek yeniden başkan seçildi

Yeterli çoğunluğun aranmayacağı genel kurulda divan heyetinin oluşturulmasının ardından seçim süreci için start verildi. Oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 10 bin üye için Galatasaray Lisesi'nde 20 sandık kuruldu. Oy kullanma işlemi saat 15.00'te sona erdi. Sayıma geçildi. 2097 üye sandığa gitti.

DURSUN ÖZBEK: "2026-2028 DÖNEMİ BAŞARILARLA DOLU OLACAK

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, olağan seçimli genel kurul kapsamında oyunu kullandı. Özbek, 1 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdikten sonra kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu.

Seçim günlerinin Galatasaray için bayram niteliği taşıdığını belirten Özbek, "Bugün de öyle olacak. Tek adaylı bir seçim Galatasaray geleneklerine uygun değildir ama bu dönem böyle oldu." ifadelerini kullandı.

Genel kurulun verdiği mesajı aldıklarını söyleyen Özbek, "Bugüne kadar güzel işler yaptınız ama Galatasaray hiçbir zaman yapılanla yetinmez. Daha fazlasını ister. Bundan sonraki süreçte de bundan daha fazlasına çıkmanız lazım." dedi.

Oy verme işleminin ardından yeniden konuşan Özbek, yeni dönemde de hizmetlerin üzerine koyarak devam edeceklerini belirterek, "Ben, bütün genel kurul üyelerine bunun sözünü veriyorum. Galatasaray, 2026-2028 döneminde de başarılarla dolu yıllar geçirecek." diye konuştu.