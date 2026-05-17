Dursun Özbek bizzat devrede! Galatasaray’dan Virgil van Dijk için 11 milyon euroluk dev paket
Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılıların Liverpool forması giyen Virgil van Dijk için yaklaşık üç aydır temaslarda bulunduğu, Hollandalı stopere 11 milyon euroluk paket hazırladığı iddia edildi.
GALATASARAY'DAN VİRGİL VAN DİJK İÇİN DEV PAKET
GALATASARAY'DA SAVUNMA İÇİN YILDIZ HAMLESİ
Galatasaray kurmayları, gelecek sezon daha iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Savunma hattına üst düzey bir takviye planlayan sarı-kırmızılıların radarındaki isimlerden biri Virgil van Dijk oldu.
VİRGİL VAN DİJK İÇİN 11 MİLYON EUROLUK PAKET
Haberde, Galatasaray'ın Virgil van Dijk için Liverpool'daki maaşına denk gelen 11 milyon euroluk bir paket hazırladığı aktarıldı.
Sarı-kırmızılı yönetimin Hollandalı futbolcuya, "Bonservisine ödeyeceğimiz rakamın bir kısmını sana verelim, transferi kamp öncesi bitirelim" mesajını ilettiği ifade edildi.
DURSUN ÖZBEK SÜRECE DAHİL OLDU
Galatasaray cephesinde bu transfer için Başkan Dursun Özbek'in de sürece dahil olduğu kaydedildi. Virgil van Dijk'ın transfer olması halinde yeni kulübünden 2+1 yıllık sözleşme talep ettiği öne sürüldü.
İtalya, İngiltere ve İspanya'dan bazı kulüplerin de transfer yarışını yakından takip ettiği vurgulandı.