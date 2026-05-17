Galatasaray kurmayları, gelecek sezon daha iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Savunma hattına üst düzey bir takviye planlayan sarı-kırmızılıların radarındaki isimlerden biri Virgil van Dijk oldu.

Takvim’in haberine göre Galatasaray, Hollandalı stoperin transferi için yaklaşık üç aydır temaslarda bulunuyor. 34 yaşındaki futbolcu için Avrupa’nın farklı liglerinden kulüplerin de devrede olduğu belirtildi.

Haberde, Galatasaray'ın Virgil van Dijk için Liverpool'daki maaşına denk gelen 11 milyon euroluk bir paket hazırladığı aktarıldı.

DURSUN ÖZBEK SÜRECE DAHİL OLDU

Galatasaray cephesinde bu transfer için Başkan Dursun Özbek'in de sürece dahil olduğu kaydedildi. Virgil van Dijk'ın transfer olması halinde yeni kulübünden 2+1 yıllık sözleşme talep ettiği öne sürüldü.

İtalya, İngiltere ve İspanya'dan bazı kulüplerin de transfer yarışını yakından takip ettiği vurgulandı.