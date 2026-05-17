Dursun Özbek bizzat devrede! Galatasaray’dan Virgil van Dijk için 11 milyon euroluk dev paket

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılıların Liverpool forması giyen Virgil van Dijk için yaklaşık üç aydır temaslarda bulunduğu, Hollandalı stopere 11 milyon euroluk paket hazırladığı iddia edildi.

GALATASARAY'DAN VİRGİL VAN DİJK İÇİN DEV PAKET

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları başladı. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılıların, Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda savunma hattı için Liverpool'un Hollandalı stoperi Virgil van Dijk'ı gündemine aldığı iddia edildi.

GALATASARAY'DA SAVUNMA İÇİN YILDIZ HAMLESİ

Galatasaray kurmayları, gelecek sezon daha iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Savunma hattına üst düzey bir takviye planlayan sarı-kırmızılıların radarındaki isimlerden biri Virgil van Dijk oldu.

Takvim’in haberine göre Galatasaray, Hollandalı stoperin transferi için yaklaşık üç aydır temaslarda bulunuyor. 34 yaşındaki futbolcu için Avrupa’nın farklı liglerinden kulüplerin de devrede olduğu belirtildi.
VİRGİL VAN DİJK İÇİN 11 MİLYON EUROLUK PAKET

Haberde, Galatasaray'ın Virgil van Dijk için Liverpool'daki maaşına denk gelen 11 milyon euroluk bir paket hazırladığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı yönetimin Hollandalı futbolcuya, "Bonservisine ödeyeceğimiz rakamın bir kısmını sana verelim, transferi kamp öncesi bitirelim" mesajını ilettiği ifade edildi.

DURSUN ÖZBEK SÜRECE DAHİL OLDU

Galatasaray cephesinde bu transfer için Başkan Dursun Özbek'in de sürece dahil olduğu kaydedildi. Virgil van Dijk'ın transfer olması halinde yeni kulübünden 2+1 yıllık sözleşme talep ettiği öne sürüldü.

İtalya, İngiltere ve İspanya'dan bazı kulüplerin de transfer yarışını yakından takip ettiği vurgulandı.

LİVERPOOL PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Virgil van Dijk, bu sezon Liverpool formasıyla 54 resmi maçta görev yaptı. Hollandalı stoper, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 3 asistlik katkı verdi.

34 yaşındaki savunmacının Liverpool ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

TRANSFERDE SÜREÇ YAKINDAN İZLENİYOR

Galatasaray'ın Virgil van Dijk transferindeki girişimleri, yaz dönemi öncesi sarı-kırmızılı taraftarların gündeminde yer aldı. Yönetimin temasları kamp dönemi öncesinde sonuçlandırmak istediği iddia ediliyor.

Galatasaray, Virgil van Dijk transferi için ne kadar teklif etti?

Virgil van Dijk'ın Liverpool ile sözleşmesi ne zaman bitiyor?

Dursun Özbek transfer sürecine dahil oldu mu?

Virgil van Dijk bu sezon kaç maç oynadı?

GALATASARAY'DAN VAN DİJK'A MESAJ

