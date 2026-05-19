Galatasaray'dan Bernardo Silva atağı: İlkay Gündoğan ocaktan beri görüşüyor

Süper Lig'i şampiyon kapatan Galatasaray, gelecek sezon transferi için harekete geçti. Sarı-kırmızılı kulübün gündemindeki Bernardo Silva ile İlkay Gündoğan'ın Ocak ayından bu yana görüştüğü öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk'un da onayladığı isim, Manchester City ile sözleşmesini bitiriyor.

Galatasaray, Süper Lig'i 77 puanla şampiyon tamamladı. Şampiyonlukla birlikte yaz transfer dönemi de hız kazandı. Fanatik'in 19 Mayıs 2026 tarihli haberine göre İlkay Gündoğan, eski Manchester City takım arkadaşı Bernardo Silva ile Ocak ayından bu yana doğrudan görüşmeler yürütüyor. Bernardo Silva transferi, teknik direktör Okan Buruk'un da öncelikli isteklerinden biri olarak öne çıkıyor.
BERNARDO SİLVA MANCHESTER CİTY'DEN AYRILIYOR
2017 yılında Monaco'dan Manchester City'e geçen Bernardo Silva, dokuz sezon İngiliz ekibinde forma giydi. Sözleşmesi sona erecek olan Portekizli yıldız için Barcelona ve Juventus da transfer yarışında yer alıyor. Fanatik'e göre Galatasaray, diğer talipleri geride bırakmak için her seçeneği değerlendiriyor.

GÜNDOĞAN DEVREYE GİRDİ: "NUMARASI BENDE VAR"
Galatasaray'da oynayan İlkay Gündoğan, daha önce Bernardo Silva'nın sarı-kırmızılı forma giymesini çok istediğini ifade etmişti. Gündoğan, "Numarası bende var, ne gerekiyorsa yaparım" diyerek transfer için bizzat araya girebileceğinin sinyalini vermişti. Fanatik'in aktardığı bilgilere göre Gündoğan'ın bu söylemden sonra Portekizli futbolcuyla görüşmelere başladığı ortaya çıktı.

GALATASARAY YÖNETİMİ TÜM ŞARTLARI ZORLAYACAK
Teknik direktör Okan Buruk'un da onayladığı Bernardo Silva transferi için yönetimin kararlı bir tutum sergileyeceği belirtiliyor. Boşa çıkacak olan oyuncu için herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek; müzakereler yalnızca ücret ve sözleşme süresi üzerinden yürütülecek. Bu durum, Galatasaray'a rakipleri karşısında finansal avantaj sağlıyor.

Bernardo Silva'nın serbest kalması ve Gündoğan'ın aktif arabuluculuğu, bu transferi Galatasaray için gerçekçi bir seçenek hâline getiriyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin sonucu, yaz transfer döneminin en yakından takip edilen gelişmelerinden biri olmayı sürdürecek.

SIKÇA SORULAN SORULAR
Bernardo Silva Galatasaray'a transfer olacak mı?

Bernardo Silva'nın Galatasaray'a transferiyle ilgili resmi açıklama bulunmuyor. Ancak sarı-kırmızılı kulübün oyuncuyla ilgilendiği ve temasların sürdüğü iddia ediliyor.

Bernardo Silva hangi takımda oynuyor?

Portekizli futbolcu halen İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City forması giyiyor.

İlkay Gündoğan transfer sürecinde devrede mi?

İddialara göre İlkay Gündoğan, eski takım arkadaşı Bernardo Silva ile Ocak ayından bu yana görüşmeler gerçekleştiriyor.

Bernardo Silva ile hangi kulüpler ilgileniyor?

Haberlere göre Galatasaray dışında Barcelona ve Juventus da yıldız oyuncuyu transfer listesinde tutuyor.

