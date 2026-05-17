Galatasaray kasayı doldurdu! Şampiyonluk kutlamasında dev gelir

Trendyol Süper Lig'de Okan Buruk yönetiminde başarılı bir sezon geçiren ve üst üste dördüncü, toplamda ise 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, RAMS Park'ta düzenlenen törenle kupasını aldı. Taksim'den üstü açık otobüsle başlayan kutlamalar stadyumda devam ederken, organizasyonun ekonomik getirisi de dikkat çekti. Sarı-kırmızılı kulüp, kutlama gecesinden önemli bir gelir elde etti. İşte detaylar…

Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayan Galatasaray, 26. şampiyonluğunu İstanbul'un dört bir yanını sarı-kırmızıya boyayan görkemli bir organizasyonla kutladı.

Taksim Meydanı'ndan üstü açık otobüsle hareket eden futbolcular, yol boyunca kendilerini bekleyen binlerce taraftarın tezahüratları ve meşaleleri eşliğinde Rams Park'a ulaştı.

Şehrin ana arterlerinde adeta insan seli oluşurken, şampiyon takımın yıldızları da taraftarın coşkusuna karşılıksız kalmadı.

Kutlamaların merkezi ise yine Rams Park oldu. Tribünleri saatler öncesinden tamamen dolduran Galatasaraylı taraftarlar, gece boyunca tezahüratlar ve şarkılarla şampiyonluğu kutladı.

Sahne şovları, ışık gösterileri ve futbolcuların tek tek taraftarı selamlamasıyla birlikte statta uzun süre unutulmayacak bir atmosfer ortaya çıktı.

ŞAMPİYON GALATASARAY'DAN GÖRKEMLİ FİNAL

Organizasyonun herhangi bir aksaklık yaşanmadan tamamlandığı ve kutlamaların planlandığı şekilde gece geç saatlere kadar sürdüğü öğrenildi.

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI AYNI ZAMANDA DEV GELİRE DÖNÜŞTÜ

Galatasaray yönetimi yalnızca saha içindeki başarıyla değil, organizasyonun ekonomik boyutuyla da dikkat çekti.

Sarı-kırmızılı kulübün şampiyonluk kutlamasını ciddi bir mali yük oluşturmadan gerçekleştirdiği belirtilirken, organizasyon giderlerinin büyük bölümünün sponsor destekleri ve elde edilen gelirlerle karşılandığı ifade edildi. Böylece kulüp, tarihi geceyi aynı zamanda önemli bir ticari başarıya çevirmiş oldu.

RAMS Park'ta düzenlenen şampiyonluk kutlamasına taraftar ilgisi yoğun oldu. Farklı kategorilerde satışa sunulan biletler kısa sürede tükenirken, saha içi biletlerinin 19 bin TL'den satışa çıkarıldığı öğrenildi.

Tribünlerdeki en düşük fiyatlı biletler ise 190 TL'den alıcı bulurken, oluşan yoğunluk kulübün hasılatına da doğrudan yansıdı.

BİR GECELİK HASILAT 200 MİLYON TL BANDINA ULAŞTI

Şampiyonluk gecesi Galatasaray'ın kasasına giren rakam ise adeta dudak uçuklattı. Elde edilen verilere göre sarı-kırmızılı kulüp, yalnızca bilet satışlarından yaklaşık 160 milyon TL gelir sağladı.

Kutlamalar sırasında GS Store mağazalarında yaşanan yoğunluk da dikkat çekerken, taraftarların forma ve lisanslı ürünlere büyük ilgi gösterdiği belirtildi.

Resmi mağazalarda gün boyu süren alışveriş trafiği sayesinde ürün satışlarından yaklaşık 40 milyon TL'lik ek gelir elde edildiği ifade edildi.

Böylece bilet ve mağaza gelirleriyle birlikte şampiyonluk kutlamasının toplam ekonomik hacminin 200 milyon TL seviyelerine ulaştığı aktarıldı.

Yönetim cephesinde ise ortaya çıkan tabloyun memnuniyet yarattığı ve organizasyonun hem sportif hem de ticari açıdan başarılı bulunduğu konuşuluyor.

