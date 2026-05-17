Galatasaray kasayı doldurdu! Şampiyonluk kutlamasında dev gelir

Trendyol Süper Lig'de Okan Buruk yönetiminde başarılı bir sezon geçiren ve üst üste dördüncü, toplamda ise 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, RAMS Park'ta düzenlenen törenle kupasını aldı. Taksim'den üstü açık otobüsle başlayan kutlamalar stadyumda devam ederken, organizasyonun ekonomik getirisi de dikkat çekti. Sarı-kırmızılı kulüp, kutlama gecesinden önemli bir gelir elde etti. İşte detaylar…

Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayan Galatasaray, 26. şampiyonluğunu İstanbul'un dört bir yanını sarı-kırmızıya boyayan görkemli bir organizasyonla kutladı.

Taksim Meydanı'ndan üstü açık otobüsle hareket eden futbolcular, yol boyunca kendilerini bekleyen binlerce taraftarın tezahüratları ve meşaleleri eşliğinde Rams Park'a ulaştı.

Şehrin ana arterlerinde adeta insan seli oluşurken, şampiyon takımın yıldızları da taraftarın coşkusuna karşılıksız kalmadı.

Kutlamaların merkezi ise yine Rams Park oldu. Tribünleri saatler öncesinden tamamen dolduran Galatasaraylı taraftarlar, gece boyunca tezahüratlar ve şarkılarla şampiyonluğu kutladı.