Fenerbahçe zorlu Konyaspor virajında! Kanarya deplasmanda hata istemiyor
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 20.00'de oynanacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. İki ekip son olarak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelirken, yeşil-beyazlılar uzatmalarda bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında büyük ölçüde geride kalan sarı-lacivertliler, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme hedefini sürdürmek istiyor.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Suat Güz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Erdem Mertoğlu olacak. Öte yandan VAR odasında Sarper Barış Saka görev yaparken, AVAR koltuğunda ise Samet Çiçek yer alacak.
MUHTEMEL 11'LER
Konyaspor: Deniz, Andzouana, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Bjorlo, Deniz, Gonçalves, Olaigbe, Muleka
Fenerbahçe: Mert, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Musaba, Fred, Kerem, Talisca
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe, bugün Konyaspor'u deplasmanda yenerek, lig ikinciliğini garantilemek istiyor. Sarı-lacivertli takımda cezalı olan kaleci Ederson'un yanı sıra, sakatlıkları devam eden Milan Skriniar ve Dorgeles Nene maçta oynamayacak.
Sarı kart cezaları sona eren Guendouzi, Mert Müldür ve Archie Brown ise teknik heyetin görev vermesi halinde forma giyebilecek. Uzun süreli sakatlığının ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan Asensio ise oynayabilecek durumda olmasına rağmen zorunlu bir durum olmadıkça riske edilmeyecek.