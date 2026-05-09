Fenerbahçe zorlu Konyaspor virajında! Kanarya deplasmanda hata istemiyor

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor’a konuk olacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 20.00’de oynanacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Öte yandan karşılaşmayı ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. İki ekip son olarak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelirken, yeşil-beyazlılar uzatmalarda bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında büyük ölçüde geride kalan sarı-lacivertliler, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme hedefini sürdürmek istiyor.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Suat Güz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Erdem Mertoğlu olacak. Öte yandan VAR odasında Sarper Barış Saka görev yaparken, AVAR koltuğunda ise Samet Çiçek yer alacak.

MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Deniz, Andzouana, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Bjorlo, Deniz, Gonçalves, Olaigbe, Muleka

Fenerbahçe: Mert, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Musaba, Fred, Kerem, Talisca

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, bugün Konyaspor'u deplasmanda yenerek, lig ikinciliğini garantilemek istiyor. Sarı-lacivertli takımda cezalı olan kaleci Ederson'un yanı sıra, sakatlıkları devam eden Milan Skriniar ve Dorgeles Nene maçta oynamayacak.

Sarı kart cezaları sona eren Guendouzi, Mert Müldür ve Archie Brown ise teknik heyetin görev vermesi halinde forma giyebilecek. Uzun süreli sakatlığının ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan Asensio ise oynayabilecek durumda olmasına rağmen zorunlu bir durum olmadıkça riske edilmeyecek.

SÜPER LİG'DE 50. RANDEVUDA

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, yeşil-beyazlı rakibiyle ligde 50. kez karşı karşıya gelecek. Takımların bugüne dek ligde oynadığı 49 mücadelede Fenerbahçe'nin 37-8 üstünlüğü bulunuyor. İki ekip arasındaki 4 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe 128 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 52 gol gördü.

FENERBAHÇE DEPLASMANDA ÜSTÜN

Sarı-lacivertli takım, ligde rakibiyle deplasmanda bugüne dek 24 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 15'i Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlanırken Konyaspor 6 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Üç mücadelede ise puanlar paylaşıldı.

Fenerbahçe'nin attığı 51 gole Konyaspor 29 golle karşılık verdi. İki takım Konya'da son olarak Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde karşı karşıya geldi. 90 dakikası 0-0 biten mücadelenin uzatma dakikalarının son bölümünde Konyaspor penaltıdan bulduğu golle 1-0 galip ayrıldı.

5 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, Nelson Semedo, Anthony Musaba, Dorgeles Nene, N'Golo Kante sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu futbolcular, karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ligin son maçı olan Eyüpspor karşısında cezalı duruma düşecek.

