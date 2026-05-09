Fenerbahçe zorlu Konyaspor virajında! Kanarya deplasmanda hata istemiyor

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Suat Güz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Erdem Mertoğlu olacak. Öte yandan VAR odasında Sarper Barış Saka görev yaparken, AVAR koltuğunda ise Samet Çiçek yer alacak.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, bugün Konyaspor'u deplasmanda yenerek, lig ikinciliğini garantilemek istiyor. Sarı-lacivertli takımda cezalı olan kaleci Ederson'un yanı sıra, sakatlıkları devam eden Milan Skriniar ve Dorgeles Nene maçta oynamayacak.

Sarı kart cezaları sona eren Guendouzi, Mert Müldür ve Archie Brown ise teknik heyetin görev vermesi halinde forma giyebilecek. Uzun süreli sakatlığının ardından takımla birlikte çalışmalara başlayan Asensio ise oynayabilecek durumda olmasına rağmen zorunlu bir durum olmadıkça riske edilmeyecek.