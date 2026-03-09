Galatasaray’dan örnek hareket! Liverpool taraftarları teşekkür etti

CANLI YAYIN

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Galatasaray S.K., Liverpool F.C. maçı öncesi anlamlı bir takdir aldı. Liverpool Engelli Taraftarlar Derneği, RAMS Park’ta engelli taraftarlar için yapılan düzenlemeler nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe teşekkür etti.

Liverpool Engelli Taraftarlar Derneği, RAMS Park Stadı'nda düzenleme yapan Galatasaray Kulübüne teşekkür etti.

Derneğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Eylül ayındaki son ziyaretimizde birkaç sorun yaşamıştık, ancak Galatasaray bu sorunları gidermekle kalmadı, beklentilerimizi de aştı. Galatasaray, Liverpool ve UEFA'ya olağanüstü iş birliği için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında yarın İngiltere temsilcisi Liverpool'u ağırlayacak.

