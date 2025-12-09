CANLI | Monaco - Galatasaray
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 6. haftasında Monaco ile II Louis Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Grupta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 9 puan toplayan temsilcimiz, 14. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, bu zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek moral bulmayı hedefliyor. Öte yandan maçın canlı takibini ahaber.com.tr üzerinden yapabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray TSİ 23.00'te II Louis Stadyumu'nda Fransız ekibi Monaco ile kozlarını paylaşıyor.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
13. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Soldan hızlı gelişen atakta Barış Alper Yılmaz, atağa katılan Jakobs'a pasını verdi. Bu oyuncunun yerden ortasında penaltı noktası civarındaki İlkay Gündoğan, uygun durumda bekletmeden vurdu ancak top, farklı şekilde auta çıktı.
16. dakikada rakiplerini çalımlayarak ilerleyen Sane'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan İlkay'ın ortasında arka direkte yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, auta gitti.
19. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Barış Alper Yılmaz, Vanderson'un hatasında ceza sahası içi sol çaprazda topu kaptı. Kaleciyle karşı karşıya kalan yıldız futbolcunun şutunda top kale direğinin yanından oyun alanını terk etti.
21. dakikada Akliouche'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır soluna gelen meşin yuvarlağı kornere çeldi. Kullanılan kornerde Salisu'nun pasında kale önündeki Balogun, topu kafayla auta gönderdi.
24. dakikada Minamino'nun soldan ortasında altıpas gerisindeki Balogun'un kafayla vurduğu meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
30. dakikada Akliouche'nin ceza sahası ön çizgisi sağ çaprazdan şutunda kaleci Uğurcan, sağına uçarak topu kornere tokatladı.
34. dakikada sağdan ceza sahasına giren Sane'nin şutunda top kaleci Hradecky'de kaldı.
36. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Osimhen'in ceza sahası yayının sağından şutunda rakibe çarpan top, kornere gitti.
Müsabakanın devre arasına golsüz eşitlikle girildi.
MAÇTAN NOTLAR
JAKOBS, ESKİ TAKIMINA KARŞI MÜCADELE ETTİ
Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs, eski takımı Monaco karşısında ilk 11'de forma giydi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasındaki Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise müsabakasında risk alarak sahaya çıkan ve 53. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemeyen Jakobs, sonrasında Süper Lig'deki Fenerbahçe ve Samsunspor mücadelelerini kaçırdı.
Tedavisi yeni tamamlanan Jakobs, yine tam hazır olmamasına rağmen Monaco maçında forma giydi. 2021-2024 arasında 3 sezon Monaco'da oynayan Senegalli sol bek, II. Louis Stadı'na sarı-kırmızılı formayla rakip olarak çıktı.
SALLAİ, 2 MAÇ SONRA SÜRE ALDI
Galatasaray'da cezası nedeniyle son 2 resmi maçı kaçıran Roland Sallai, formasına kavuştu.
Son olarak Union SG karşılaşmasında forma giyen Macar futbolcu, kırmızı kart cezası nedeniyle Süper Lig'deki Fenerbahçe derbisi ve Samsunspor karşılaşmalarında takımdaki yerini alamadı.
Sağ bek rotasyonunda yokluğunda sorun yaşayan Galatasaray'da Sallai'nin dönüşüyle Davinson Sanchez de yeniden stopere kaydırıldı.
ALTYAPIDAN 5 GENÇ OYUNCU KADRODA
Sakatlıklar ve cezalılar nedeniyle zor süreçten geçen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, altyapıdan 5 genç oyuncuyu kadroya aldı.
Sarı-kırmızılılarda yedek kulübesinde 17 yaşındaki stoper Yusuf Kahraman, 18 yaşındaki orta saha oyuncuları Ege Araç ve Eyüp Can Karasu, 17 yaşındaki "10" numara Furkan Koçak ve 17 yaşındaki santrfor Çağrı Hakan Balta, görev bekledi.
Yusuf, Efe, Eyüp Can ve Çağrı, öğle saatlerindeki UEFA Gençlik Ligi maçında ilk 11'de forma giyerken Furkan, karşılaşmada sonradan görev aldı.
A MİLLİ TAKIM HEYETİNDEN HAKAN BALTA MAÇI İZLEDİ
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yardımcısı Hakan Balta, sarı-kırmızılı ekibin Monaco müsabakasını yerinde takip etti.
Balta, II. Louis Stadı'ndaki karşılaşmayı ve yerli futbolcuların performansını tribünden izledi.
Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Hakan Balta, sarı-kırmızılı ekibin yedekleri arasında yer aldı.
GALATASARAY, GENÇLİK LİGİ'NDE FARKLI KAYBETTİ
İki takımın 19 yaş altı kategorisinde karşı karşıya geldiği UEFA Gençlik Ligi maçını ev sahibi ekip 5-0 kazandı.
Monaco'nun La Turbie'deki tesislerindeki maçta golleri 61. dakikada penaltıdan Pape Cabral, 67 ve 82. dakikalarda Yannick Dodo, 71. dakikada Oumar Konate ve 78. dakikada Joan Tincres kaydetti. Tincres, 53. dakikada kullandığı penaltıdan yararlanamadı.
Gençlik Ligi'nde 4. kez mağlup olan Galatasaray, 4 puanda kaldı. Monaco, 3. galibiyetini elde ederek 9 puana ulaştı.
SARI-KIRMIZILI TARAFTARLAR TRİBÜNDE
Galatasaray taraftarı, Monako'daki maçta ev sahibi takım taraftarlarına karşı tribünlerde çoğunluğu aldı.
Monaco Kulübü, Türk futbolseverlerin ev sahibi takım tribününden bilet almaması için büyük çaba sarf etti.
Kulüp, Monaco tarafından bilet aldığını tespit ettiği bazı Türk taraftarların biletlerini iptal etti.
Buna rağmen sarı-kırmızılı taraftarlar, statta ev sahibi takım tribününde büyük yer kapladı. Taraftarlar, maç öncesi ve sırasında Galatasaraylı futbolculara moral verirken Monacolu futbolcuları da ıslıkla baskı altına almaya çalıştı.
