Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK), sevk kararlarını açıkladı. Galatasaray'da Abdullah Kavukcu ve Roland Sallai PFDK'ya sevk edildi.

PFDK'dan gelen açıklama şu şekilde:

"GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi ABDULLAH KAVUKCU'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 25.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu ROLAND SALLAI'nın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 23.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."