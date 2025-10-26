Galatasaray çocuk evlerinde kalan 45 çocuğu misafir etti

Sarı-kırmızılı kulübün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Galatasaray Stadyum Müzesi ziyareti ile başlayan etkinlikte çocuklar, kulübün tarihi hakkında bilgiler aldı ve kupaları yakından görme fırsatı buldu.

Çocuklar, Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yenilen yemeğin ardından kendileri için hazırlanan oyun alanında eğlendi ve Göztepe maçını statta izledi.