CANLI | Galatasaray - Göztepe
Süper Lig'in 10. haftasının en kritik mücadelelerinden birinde Galatasaray evinde Göztepe'yi konuk ediyor. Ligde 9 hafta sonunda 25 puanla zirvede bulunan Galatasaray, ligin bu süreçteki en az gol yiyen (3) takımı olan Göztepe ile kozlarını paylaşıyor. Avrupa'da Bodo/Glimt galibiyeti ile moral toplayan İstanbul temsilcisi kazanarak Trabzonspor ile olan puan farkını korumak isterken, Göztepe ise İzmir'e galibiyetle dönerek Galatasaray karşısındaki kötü seriye son vermek istiyor. Karşılaşmanın canlı takibini ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz...
Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de bugün 63. kez karşı karşıya geliyor.
İki takım arasında geride kalan 62 maçtan 37'sini Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı. 13 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Atılan gollerde de Galatasaray'ın Göztepe'ye 99-45 üstünlüğü bulunuyor.
İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
İki ekip, bugün yapacakları maçla İstanbul'daki lig karşılaşmalarında 32. kez birbirlerine rakip olacak.
Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 20-3 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 8 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 52, Göztepe 18 gol attı.
Göztepe, İstanbul'da 1972-1973 sezonunda 1-0 yendiği rakibiyle daha sonra deplasmanda yaptığı 16 maçı da kazanamadı. Bu süre içindeki müsabakalardan 14'ünü kaybeden İzmir ekibi, 2'sinde berabere kaldı ve taraftarlarına rakip sahada galibiyet sevinci yaşatamadı.
GALATASARAY, İÇ SAHADAKİ SON 10 MAÇI KAZANDI
Galatasaray, Süper Lig'de Göztepe ile sahasında oynadığı son 10 maçtan da galip ayrıldı.
İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, söz konusu karşılaşmalarda rakibini dörder kez 3-1, ikişer defa 1-0 ve 2-1'lik skorlarla mağlup etti. Galatasaray, ayrıca 2-0 ve 4-1'lik skorlarla rakibine üstünlük kurmayı başardı.
GALATASARAY, RAKİBİYLE OYNADIĞI SON 7 MAÇTAN GALİBİYETLE AYRILDI
Galatasaray, Göztepe ile oynadığı son 7 Süper Lig maçını da kazandı.
İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, 2019-2020 sezonunun 33. haftasında 3-1 kazanılan maçla başlayan süreçte Göztepe'yi bugüne kadar 7 lig maçında da mağlup etti.
Galatasaray, söz konusu maçlarda rakibinin filelerini 18 kez havalandırırken, 7 golü kalesinde gördü.
FARKLI SKORLAR
Taraflar arasında geride kalan 62 lig maçında en farklı skorları Galatasaray elde etti.
Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi.
Göztepe ise rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar aldı.
