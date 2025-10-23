23 Ekim 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 23.10.2025 14:08
Galatasaray’dan İlkay Gündoğan’ın sağlık durumu hakkında açıklama

Galatasaray, Bodo Glimt maçı öncesi yapılan son antrenmanda sakatlanan İlkay Gündoğan'ın sağ arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Bodo Glimt maçı öncesi yapılan son antrenmanda sağ arka adalesinde ağrı hisseden ve sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan MR tetkiklerinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilen futbolcumuz İlkay Gündoğan'ın tedavisine başlanmıştır."

İLKAY'IN 2-4 HAFTA ARASI SAHALARDAN UZAK KALMASI BEKLENİYOR

İlkay Gündoğan'ın sakatlığı için bilgisine başvurduğumuz Prof. Dr. Mehmet Erdil, "İlkay Gündoğan'ın sakatlığı 2-4 hafta sahalardan uzak kalmasına neden olabilir. Sorun, zorlanan bölgedeki farklı kas gruplarını farklı sürelerde iyileşmesi. Hangi kas olduğu belirtilmediğinden duruma göre bu süre uzayabilir" dedi.

