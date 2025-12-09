Suriye’de kritik eşik! 10 Mart mutabakatı doluyor: Gözler harekat seçeneğinde
Suriye’de 10 Mart mutabakatı kapsamında SDG’ye tanınan sürenin dolmasına günler kala gerilim tırmanıyor. Şam yönetimi askeri müdahale sinyali verirken, İsrail’in Dürziler üzerinden yaptığı provokatif çıkış bölgedeki tansiyonu artırdı. Gelişmeleri Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
Terör örgütü SDG'nin Şam yönetimine entegrasyonu için verilen süre dolmak üzere. Suriye Savunma Bakanlığı, SDG'nin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde "Kılıçla gelirlerse kılıçla karşılık veririz" diyerek harekat sinyali verdi. Öte yandan İsrail, Dürziler üzerinden yeni bir provokasyona hazırlanıyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendiren Dr. Tolga Sakman, "İsrail, Şam yönetiminin istikrarını bozmak için her yolu deniyor" dedi.
10 Mart mutabakatı kapsamında SDG'ye tanınan sürenin sonuna gelinirken, Şam yönetimi ile terör örgütü arasındaki ipler kopma noktasına geldi. Suriye Savunma Bakanlığı Sözcüsü Hasan Abdülgani'nin "Siyasetle yola gelmezlerse kılıçla gelecekler" çıkışı, askeri müdahale ihtimalini güçlendirdi.
DR. SAKMAN: "MİLLİ ORDU İÇİNDE TÜMEN KABUL EDİLEMEZ"
Dr. Tolga Sakman, SDG'nin Şam ordusu içinde ayrı bir yapı olarak kalma ısrarının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Sakman, "Milli ordu içerisinde bir tümen halinde tutmak, ordunun milli yapısını sekteye uğratacak bir durumdur. Şam yönetimi, toprak bütünlüğü bozulmasın, istikrar sağlansın ve tek bir hükümet anlayışı olsun istiyor. İçeride karışıklığa neden olacak bir yapıya müsaade etmek istemiyor" dedi.
İSRAİL'DEN "DÜRZİ" PROVOKASYONU
İsrail'in, Suriye'deki Dürzi nüfusu kışkırtarak bölgede yeni bir kaos yaratma peşinde olduğunu belirten Sakman, Tel Aviv yönetiminin amacını, "İsrail, Dürziler üzerinden 'insan hakları', 'güvenlik' ve 'etnik kimlik çatışması' gibi bahaneler üreterek bölgeye zemin hazırlamaya çalışıyor. Şam yönetiminin bu bölgelere girmesini engelleyerek buraları adeta bir 'kurtarılmış bölge' haline getirmek istiyorlar. İsrail, Şam yönetiminin güçlü kalmasını istemiyor." şeklinde özetledi.
NETANYAHU: "İŞGAL ETTİĞİMİZ YERLERDEN ÇIKMAYACAĞIZ"
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Esad rejimi devrilse bile işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini açıklaması da tepki çekti. Netanyahu, Golan Tepeleri ve Hermon Dağı'ndaki işgali "varlıklarımızı korumak" olarak nitelendirirken, Dürzilere "sahip çıkma" bahanesiyle bölgedeki nüfuzunu artırmayı hedeflediğini açıkça dile getirdi.
ABD VE İSRAİL DUVARA TOSLADI
Dr. Sakman, İsrail ve ABD'nin bölgedeki planlarının Şam yönetiminin kararlı tutumu karşısında duvara tosladığını ifade etti. Sakman, "Şam yönetimi artık siyasetin inceliklerini öğrendi. Dışarıdan müdahaleye alan açmayacak, bölgeye nüfuz edilmesine izin vermeyecek adımları daha temkinli atıyor. İsrail'in Dürziler ve Nusayriler üzerinden yürüttüğü politika da bu yüzden tıkandı" değerlendirmesinde bulundu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Inter-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?
- Boyalı çay nasıl anlaşılır? Evde bu testi yapmak 3 saniyenizi alıyor
- 2025 İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı ne zaman? TÜYAP Kitap Fuarı’na nasıl gidilir?
- Sene sonunda gram altın kaç TL olacak: Altında alım fırsatı gerçekleşecek mi?
- Az önce deprem mi oldu, nerede? 9 Aralık AFAD KANDİLLİ son depremler
- Vatandaşlık maaşı ne zaman gelecek? Kimler alacak, hangi iller dahil edilecek?
- Üç ayların başlangıcı ne zaman? 2026 Recep ayı hangi tarihe denk geliyor?
- MEB ortak yazılı sınavları ne zaman? 2025-2026 1. dönem 2. sınav takvimi
- BİM 9-12 Aralık aktüel kataloğu: BİM’e bu hafta ne geliyor, hangi ürünler indirimde?
- Bir bardakta şifa: Kış soğuklarında içinizi ısıtacak 5 bitki çayı
- BİLSEM giriş belgesi yayımlandı mı? e-Okul BİLSEM sorgulama ekranı açıldı mı?
- 2025’in en çok ziyaret edilen şehirleri: Türkiye’den iki şehir ilk 10 arasına girdi