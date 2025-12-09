Suriye’de kritik eşik! 10 Mart mutabakatı doluyor: Gözler harekat seçeneğinde

Terör örgütü SDG'nin Şam yönetimine entegrasyonu için verilen süre dolmak üzere. Suriye Savunma Bakanlığı, SDG'nin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde "Kılıçla gelirlerse kılıçla karşılık veririz" diyerek harekat sinyali verdi. Öte yandan İsrail, Dürziler üzerinden yeni bir provokasyona hazırlanıyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendiren Dr. Tolga Sakman, "İsrail, Şam yönetiminin istikrarını bozmak için her yolu deniyor" dedi.

10 Mart mutabakatı kapsamında SDG'ye tanınan sürenin sonuna gelinirken, Şam yönetimi ile terör örgütü arasındaki ipler kopma noktasına geldi. Suriye Savunma Bakanlığı Sözcüsü Hasan Abdülgani'nin "Siyasetle yola gelmezlerse kılıçla gelecekler" çıkışı, askeri müdahale ihtimalini güçlendirdi.

DR. SAKMAN: "MİLLİ ORDU İÇİNDE TÜMEN KABUL EDİLEMEZ"

Dr. Tolga Sakman, SDG'nin Şam ordusu içinde ayrı bir yapı olarak kalma ısrarının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Sakman, "Milli ordu içerisinde bir tümen halinde tutmak, ordunun milli yapısını sekteye uğratacak bir durumdur. Şam yönetimi, toprak bütünlüğü bozulmasın, istikrar sağlansın ve tek bir hükümet anlayışı olsun istiyor. İçeride karışıklığa neden olacak bir yapıya müsaade etmek istemiyor" dedi.

İSRAİL'DEN "DÜRZİ" PROVOKASYONU

İsrail'in, Suriye'deki Dürzi nüfusu kışkırtarak bölgede yeni bir kaos yaratma peşinde olduğunu belirten Sakman, Tel Aviv yönetiminin amacını, "İsrail, Dürziler üzerinden 'insan hakları', 'güvenlik' ve 'etnik kimlik çatışması' gibi bahaneler üreterek bölgeye zemin hazırlamaya çalışıyor. Şam yönetiminin bu bölgelere girmesini engelleyerek buraları adeta bir 'kurtarılmış bölge' haline getirmek istiyorlar. İsrail, Şam yönetiminin güçlü kalmasını istemiyor." şeklinde özetledi.