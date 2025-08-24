Galatasaray’ın efsanesinden veda: Mertens futbolu bıraktığını açıkladı

24 Ağustos 2025, Pazar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 24.08.2025 11:05
Galatasaray'ın eski oyuncusu Dries Mertens, 38 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

Galatasaray'ın eski oyuncusu Dries Mertens, 38 yaşında futbolu bıraktı.

Mertens, Belçika'nın Leuven şehrindeki Marktrock Festivali'nde futbol yaşamına son verdiğini belirterek "Emekli oldum ve futbolu bıraktım. Yeni bir meydan okumanın zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Son olarak Galatasaray forması giyen Belçikalı futbolcu, Haziran'da Türkiye'den ayrılmıştı.

Mertens, sarı-kırmızılı formayla 3 kez Süper Lig ve 1'er kez de Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

