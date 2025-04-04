Fenerbahçe’nin Okan Buruk açıklamasına Galatasaray’dan jet yanıt: Mourinho’ya ceza verilirse...

Metin Öztürk (solda) ve Okan Buruk (sağda) (AA)

Allah insanı bu duruma düşürmesin. Futbol büyük bir endüstri, böyle bir saldırı ve saygısızlık! Bir de bunu savunmak zorunda kalanlar var. O daha acı!

Ben de sizin gibi gazeteciler kanalıyla haber alıyorum. Mourinho buraya gelene kadar gördüğümüz, çılgın bir teknik direktör, gittiği bir takımda bir milyar sterlin alacakmış falan sanırım böyle bir adam diye biliyoruz. Dün canlı yayında, ben hayatımda iki kere şok oldum. Bir kere bir kulüp başkanı, hakeme saldırdı, bir onu gördüm. Onu televizyonda gördüm. Televizyonda görünce üzüldüm ve çok rahatsız oldum. O kadar. Dün canlı görünce inanamadım.