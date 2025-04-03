Jose Mourinho kaç maç ceza alacak? Sezonu kapatabilir

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ancak maçın ardından saha içinde tansiyon yükseldi.

MOURİNHO'DAN OKAN BURUK'A FİZİKSEL MÜDAHALE

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho arasında tartışma yaşandı. Mourinho, meslektaşının yanına giderek beklenmedik bir hareket yaptı ve Okan Buruk'un burnunu sıktı. Bu müdahale sonrası Buruk kendini yerde buldu.