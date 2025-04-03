Jose Mourinho kaç maç ceza alacak? Sezonu kapatabilir
Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ettiği Türkiye Kupası çeyrek finalinin ardından saha içi olaylar yaşandı. Maç bitiminde Jose Mourinho, Okan Buruk’un burnunu sıkarak fiziksel müdahalede bulundu. Buruk’un yere düşmesiyle gerginlik büyürken, hakem Mourinho’ya kırmızı kart gösterdi. Portekizli teknik adamın “sportmenliğe aykırı hareket” gerekçesiyle 1-3 maç, “saldırı” kapsamında ise 5-10 maç men cezası alması gündemde.
Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ancak maçın ardından saha içinde tansiyon yükseldi.
MOURİNHO'DAN OKAN BURUK'A FİZİKSEL MÜDAHALE
Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho arasında tartışma yaşandı. Mourinho, meslektaşının yanına giderek beklenmedik bir hareket yaptı ve Okan Buruk'un burnunu sıktı. Bu müdahale sonrası Buruk kendini yerde buldu.
MOURİNHO'YA KIRMIZI KART
Olayın ardından hakem, Portekizli teknik adamı kırmızı kartla cezalandırdı. Gerginlik saha kenarında devam ederken güvenlik görevlileri ve teknik ekipler araya girerek olayın büyümesini engelledi.
MOURİNHO'YA KAÇ MAÇ CEZA GELEBİLİR?
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi bekleniyor. Alabileceği ceza ise sevk maddesine göre değişiklik gösterecek:
Eğer "sportmenliğe aykırı hareket" kapsamında değerlendirilirse 1 ila 3 maç arasında ceza alabilir. Eğer olay "saldırı" kapsamında değerlendirilirse, Mourinho 5 ila 10 maç men veya 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
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