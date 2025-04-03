Didier Drogba’dan şaşırtan paylaşım! Galatasaray taraftarının tepkisi sonrası...

Didier Drogba (ahaber.com.tr)

MOURINHO'YA DESTEK MESAJI: IRKÇI DEĞİL

Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba, Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrasında yaşanan ırkçılık tartışmalarında Jose Mourinho'ya destek vermişti.

Drogba, Chelsea kariyerinde uzun yıllar birlikte çalıştığı Portekizli teknik adam için ''Onu yıllardır tanıyorum ve kendisi asla ırkçı biri değil.'' demişti.

Drogba ayrıca ''Geçmişi ve yakın dönemdeki tarihi de bunu kanıtlıyor. Hadi maçlarımıza odaklanalım, muhteşem aslanlarımızı destekleyelim ve 5. yıldıza bir adım daha yaklaşmak için bu ligi kazanalım'' ifadelerini kullanmıştı.