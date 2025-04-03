Didier Drogba'dan şaşırtan paylaşım! Galatasaray taraftarının tepkisi sonrası...
Galatasaray’ın efsane isimlerinden Didier Drogba, Süper Lig’in 25. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinin ardından Jose Mourinho’ya destek mesajı paylaşırken bu paylaşım sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Ancak Drogba, Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe karşısında alınan zaferin ardından dikkat çeken yeni bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 yenmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar olaylı derbide kazanan taraf olarak, Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı. Derbinin yankıları sürerken, tanıdık isimden sürpriz bir hamle geldi.
MOURINHO'YA DESTEK MESAJI: IRKÇI DEĞİL
Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba, Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrasında yaşanan ırkçılık tartışmalarında Jose Mourinho'ya destek vermişti.
Drogba, Chelsea kariyerinde uzun yıllar birlikte çalıştığı Portekizli teknik adam için ''Onu yıllardır tanıyorum ve kendisi asla ırkçı biri değil.'' demişti.
Drogba ayrıca ''Geçmişi ve yakın dönemdeki tarihi de bunu kanıtlıyor. Hadi maçlarımıza odaklanalım, muhteşem aslanlarımızı destekleyelim ve 5. yıldıza bir adım daha yaklaşmak için bu ligi kazanalım'' ifadelerini kullanmıştı.
TARAFTARDAN TEPKİ ALDI
Galatasaray taraftarları, kulübün unutulmaz isimlerinden olan 47 yaşındaki isme yayınladığı mesaj sonrası tepki göstermişti. Galatasaray yaşananların ardından Drogba'nın her sene kutladığı doğum gününü bu kez kutlamamıştı.
DERBİYİ BOŞ GEÇMEDİ
Didier Drogba, Galatasaray'ın kupada Fenerbahçe'ye karşı aldığı galibiyetin ardından, dikkat çeken paylaşımlar yaptı. Fildişi Sahilli eski yıldız, maçın ardından sarı kırmızılıların kutlamalarına yaptığı paylaşımlarla ortak oldu.
VICTOR OSIMHEN'İ PAYLAŞTI
Drogba ilk önce ''Aslan, Cimbombom'' notuyla derbi galibiyetinin gollerine imza atan Victor Osimhen'in gol sevincini paylaştı. Didier Drogba ikinci paylaşımında ise, 1995-1996 sezonunda Fenerbahçe'nin sahasında bayrak diken Graeme Souness'i gösteren koreografiye yer verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kan şekerini yükseltmeyen meyveler: Glisemik indeksi düşük 8 serinletici meyve
- Evde Bakım Maaşı yattı mı? Nisan ayı Evde Bakım Maaşı ne zaman yatacak, son durum ne?
- Zeka testi | Heykeller arasındaki insan nerede? 655 kişiden 44'ü bulabildi
- Proje Okulları Öğretmen Ataması Sonuçları neden açıklanamadı? MEB Atamalar ne zaman belli olacak?
- Orman Genel Müdürlüğü 150 orman mühendisi alımı yapacak! İşte başvuru şartları ve detaylar
- Kilo vermeyi yavaşlatan neden: Yapılmaması gereken 3 hata ne?
- Beşiktaş-Göztepe maçı bugün saat kaçta? ZTK BJK maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- Mazot Gübre Desteği 2025 Mart Ödeme Takvimi | Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?
- Günde 1 porsiyon tüketenlerde kanser riski azalıyor! İşte kanıtlanmış faydaları
- Nisan ara tatil ne zaman, hangi tarihte bitecek? Okullar bu hafta açılacak mı?
- TEMU kapandı mı, kapanacak mı? TEMU'dan alışveriş yapılıyor mu, son durum ne?
- ALES/1 ne zaman, nisan ayının kaçında? 2025 ÖSYM ALES/1 sınav giriş yerleri belli oldu mu?