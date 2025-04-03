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Didier Drogba'dan şaşırtan paylaşım! Galatasaray taraftarının tepkisi sonrası...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.04.2025 15:59 Güncelleme: 03.04.2025 16:35
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Didier Drogba’dan şaşırtan paylaşım! Galatasaray taraftarının tepkisi sonrası...

Galatasaray’ın efsane isimlerinden Didier Drogba, Süper Lig’in 25. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinin ardından Jose Mourinho’ya destek mesajı paylaşırken bu paylaşım sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Ancak Drogba, Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe karşısında alınan zaferin ardından dikkat çeken yeni bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2-1 yenmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar olaylı derbide kazanan taraf olarak, Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı. Derbinin yankıları sürerken, tanıdık isimden sürpriz bir hamle geldi.

Didier Drogba (ahaber.com.tr)Didier Drogba (ahaber.com.tr)

MOURINHO'YA DESTEK MESAJI: IRKÇI DEĞİL

Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba, Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrasında yaşanan ırkçılık tartışmalarında Jose Mourinho'ya destek vermişti.

Drogba, Chelsea kariyerinde uzun yıllar birlikte çalıştığı Portekizli teknik adam için ''Onu yıllardır tanıyorum ve kendisi asla ırkçı biri değil.'' demişti.

Drogba ayrıca ''Geçmişi ve yakın dönemdeki tarihi de bunu kanıtlıyor. Hadi maçlarımıza odaklanalım, muhteşem aslanlarımızı destekleyelim ve 5. yıldıza bir adım daha yaklaşmak için bu ligi kazanalım'' ifadelerini kullanmıştı.

Didier Drogba ve Jose Mourinho (ahaber.com.tr)Didier Drogba ve Jose Mourinho (ahaber.com.tr)

TARAFTARDAN TEPKİ ALDI

Galatasaray taraftarları, kulübün unutulmaz isimlerinden olan 47 yaşındaki isme yayınladığı mesaj sonrası tepki göstermişti. Galatasaray yaşananların ardından Drogba'nın her sene kutladığı doğum gününü bu kez kutlamamıştı.

Didier Drogba'dan derbi için paylaşım geldi (ahaber.com.tr)Didier Drogba'dan derbi için paylaşım geldi (ahaber.com.tr)

DERBİYİ BOŞ GEÇMEDİ

Didier Drogba, Galatasaray'ın kupada Fenerbahçe'ye karşı aldığı galibiyetin ardından, dikkat çeken paylaşımlar yaptı. Fildişi Sahilli eski yıldız, maçın ardından sarı kırmızılıların kutlamalarına yaptığı paylaşımlarla ortak oldu.

İşte Drogba'nın paylaşımı (X)İşte Drogba'nın paylaşımı (X)

VICTOR OSIMHEN'İ PAYLAŞTI

Drogba ilk önce ''Aslan, Cimbombom'' notuyla derbi galibiyetinin gollerine imza atan Victor Osimhen'in gol sevincini paylaştı. Didier Drogba ikinci paylaşımında ise, 1995-1996 sezonunda Fenerbahçe'nin sahasında bayrak diken Graeme Souness'i gösteren koreografiye yer verdi.

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Didier Drogba’dan şaşırtan paylaşım! Galatasaray taraftarının tepkisi sonrası... Didier Drogba’dan şaşırtan paylaşım! Galatasaray taraftarının tepkisi sonrası... Didier Drogba’dan şaşırtan paylaşım! Galatasaray taraftarının tepkisi sonrası...
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