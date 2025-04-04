İşte Mourinho-Okan Buruk geriliminin perde arkası! Maç sonrası neler yaşandı?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla geçerek yarı finale yükselirken, maçın önüne son düdüğün ardından yaşananlar geçti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnuna yönelik yaptığı fiziksel temas ve sonrasında yaşananlar dünya basınında da gündem oldu.

İŞTE KAVGANIN PERDE ARKASI

Maçın bitiş düdüğünün ardından yaşananlara ilişkin de detaylar ortaya çıktı. Portekizli teknik adamın maç sonrası orta sahada bekleyen hakemlerin yanına giderek İngilizce olarak tepki gösterdiği, bu sırada hakemlerin yanına gelen Okan Buruk'un ise İngilizce olarak "Siz bu adamı dinlemeyin. Çok iyi maç yönettiniz." dediği öğrenildi. Okan Buruk bu sözlerinin ardından arkasını dönüp giderken, Mourinho'nun İngilizce olarak kendisine bir şeyler söylediği belirtildi.