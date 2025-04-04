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İşte Mourinho-Okan Buruk geriliminin perde arkası! Maç sonrası neler yaşandı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.04.2025 10:13 Güncelleme: 04.04.2025 10:18
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İşte Mourinho-Okan Buruk geriliminin perde arkası! Maç sonrası neler yaşandı?

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbinin bitiminde Jose Mourinho ile Okan Buruk arasında yaşanan 'burun sıkma' olayının perde arkası ortaya çıktı. Maçın bitiminde Okan Buruk'un Mourinho'nun eleştirdiği hakemlere İngilizce olarak 'Çok iyi maç yönettiniz' dediği ve kavganın bunun ardından çıktığı öğrenildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla geçerek yarı finale yükselirken, maçın önüne son düdüğün ardından yaşananlar geçti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnuna yönelik yaptığı fiziksel temas ve sonrasında yaşananlar dünya basınında da gündem oldu.

MOURİNHO MAÇ SONU BURUK'UN BURNUNU SIKTI

İŞTE KAVGANIN PERDE ARKASI
Maçın bitiş düdüğünün ardından yaşananlara ilişkin de detaylar ortaya çıktı. Portekizli teknik adamın maç sonrası orta sahada bekleyen hakemlerin yanına giderek İngilizce olarak tepki gösterdiği, bu sırada hakemlerin yanına gelen Okan Buruk'un ise İngilizce olarak "Siz bu adamı dinlemeyin. Çok iyi maç yönettiniz." dediği öğrenildi. Okan Buruk bu sözlerinin ardından arkasını dönüp giderken, Mourinho'nun İngilizce olarak kendisine bir şeyler söylediği belirtildi.

Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho, Okan Buruk'a arkadan böyle müdahalede bulundu. (A Haber arşiv)Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho, Okan Buruk'a arkadan böyle müdahalede bulundu. (A Haber arşiv)

Mourinho'nun sözleri sonrası Okan Buruk'un sağ yumruğunu kaldırarak 2 kez üst üste "Very good refereeing (Çok iyi hakem performansı)" dediği bildirildi. Ardından söz dalaşı bir süre daha devam ederken, bu diyaloglar sonrası Mourinho Okan Buruk'un burnunu sıkarak fiziksel müdahalede bulundu.

Mourinho'nun müdahalesi sonrası yerde kalan Okan Buruk'u Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci kaldırdı. (A Haber arşiv)Mourinho'nun müdahalesi sonrası yerde kalan Okan Buruk'u Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci kaldırdı. (A Haber arşiv)

İRFAN CAN KAHVECİ YERDEN KALDIRDI
Mourinho'nun müdahalesi sonrası yerde kalan Okan Buruk'u Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci yerden kaldırdı. Yaşananların ardından Portekizli teknik adam kırmızı kart gördü.

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İşte Mourinho-Okan Buruk geriliminin perde arkası! Maç sonrası neler yaşandı? İşte Mourinho-Okan Buruk geriliminin perde arkası! Maç sonrası neler yaşandı? İşte Mourinho-Okan Buruk geriliminin perde arkası! Maç sonrası neler yaşandı?
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