Mauro Icardi’den Galatasaray taraftarına müjde: Mayıs’ta sahadayım

Icardi Galatasaray taraftarına mesaj yolladı (A Haber Arşiv)

"FİNALDE SAHADA OLACAĞIM TARAFTARI ÇOK ÖZLEDİM"

İcardi, sağlık heyetiyle görüntülü yaptığı görüşmede beklenenden daha erken sahalara dönmek istediğini söylerken "Mayısta sahalara döneceğim. Bunu taraftarımıza açıkça söyleyebilirsiniz. Onları ve arkadaşlarımı çok özledim. Benim için bu sezon kapanmadı! Sezonun finalinde sahada olacağım. Gollerimle yine şampiyonluğa katkı sağlamak istiyorum. Bütün çalışmam, hedefim bunu gerçekleştirmek için" ifadelerini kullandı.