Mauro Icardi'den Galatasaray taraftarına müjde: Mayıs'ta sahadayım
Tottenham maçında çapraz bağları kopan ve ülkesinde ameliyat olan Mauro Icardi, taraftarlarını sevindirecek bir haber paylaştı. Sezonu kapattığı iddia edilen Arjantinli yıldız, sahalara geri dönüş tarihi için Mayıs ayını işaret etti. İşte detaylar...
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, yaşadığı sakatlık nedeniyle sarı kırmızılı taraftarları üzdü. Tottenham maçında çapraz bağları kopan ve Arjantin'de ameliyat olan Icardi'nin sezonu kapattığı duyuruldu.
"SEZONU KAPATMADIM"
Rehabilitasyon sürecinde olan Mauro Icardi, sahalara dönmek için ekstra çaba sarf ediyor. Arjantinli yıldız, her gün iki üç saat verilen program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Galatasaray'ın sağlık heyetiyle sürekli iletişim halinde olan golcü oyuncu "Sezonu kapatmadım" mesajını verdi.
"FİNALDE SAHADA OLACAĞIM TARAFTARI ÇOK ÖZLEDİM"
İcardi, sağlık heyetiyle görüntülü yaptığı görüşmede beklenenden daha erken sahalara dönmek istediğini söylerken "Mayısta sahalara döneceğim. Bunu taraftarımıza açıkça söyleyebilirsiniz. Onları ve arkadaşlarımı çok özledim. Benim için bu sezon kapanmadı! Sezonun finalinde sahada olacağım. Gollerimle yine şampiyonluğa katkı sağlamak istiyorum. Bütün çalışmam, hedefim bunu gerçekleştirmek için" ifadelerini kullandı.
SÖZLEŞMESİ DONDURULMADI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Icardi'nin sözleşmesini dondurulmayacağını belirtmişti. Icardi, Galatasaray formasıyla bu sezon 14 maçta forma giymiş, 6 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı.
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