29 Aralık 2024, Pazar
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray deplasmanda Aliağa Petkimspor'u mağlup etti

Galatasaray deplasmanda Aliağa Petkimspor'u mağlup etti

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.12.2024 23:07
ABONE OL
Galatasaray deplasmanda Aliağa Petkimspor’u mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Aliağa Petkimspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılı takım rakibini 94-77 mağlup etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 94-77 yenildi.

Aliağa Petkimspor: Dotson 7, Van Beck 16, DeWayne Russell 6, Murat Kuntker 2, Williams 4, Tyree 12, Troy Selim Şav 4, Yavuz Gültekin 4, Aldridge 7, Echenique 15

Galatasaray: Livingston 14, Young 9, Efianayi, Cummings 14, Samet Geyik, Palmer 11, Izundu 15, Buğrahan Tuncer 14, Delgado 8, Göksenin Köksal 9

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Galatasaray deplasmanda Aliağa Petkimspor’u mağlup etti Galatasaray deplasmanda Aliağa Petkimspor’u mağlup etti Galatasaray deplasmanda Aliağa Petkimspor’u mağlup etti
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör