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Galatasaray'a Koulibaly piyangosu: Hem bedava hem maaşsız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.12.2024 13:07 Güncelleme: 30.12.2024 13:07
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Galatasaray’a Koulibaly piyangosu: Hem bedava hem maaşsız

Galatasaray, ocak transfer dönemi için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız verirken, Al Hilal Kalidou Koulibaly’yi sarı kırmızılılara önerdi. Suudi Arabistan ekibinde 34.7 milyon Euro maaşla oynayan Senegalli stoper gönderilip yerine sakatlıktan dönecek Neymar için kadroda yer açılmak isteniyor. Al Hilal, 8 yabancı kuralı nedeniyle zor durumda olduğu için Koulibaly'i Galatasaray'a göndermeye sıcak bakıyor.

Galatasaray ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için çok sayıda isimle görüşürken sarı-kırmızılı ekibin önüne büyük bir fırsat transferi çıktı.

KOULIBALY ÖNERİSİ

Al Hilal, elden çıkarma kararı aldığı Kalidou Koulibaly'yi Galatasaray'a önerdi. Suudi Arabistan kulübü 34.7 milyon Euro maaş alan Senegalli stoperi gönderip, sakatlıktan dönecek Neymar'a yer açmak istiyor.

Kalidou Koulibaly (Reuters)Kalidou Koulibaly (Reuters)

8 YABANCI KURALINA TAKILDILAR

Al Hilal 8 yabancı kuralı nedeniyle köşeye sıkıştı. Galatasaray cephesi de krizi fırsata çevirme adına kolları sıvadı.

ASLAN MAAŞ ÖDEMEK İSTEMİYOR

Bonservis veya kiralama bedeli ödemek istemeyen Galatasaray maaş pazarlığına devam ediyor. 33 yaşındaki savunmacının alacağı ücretin hepsini Al Hilal'e ödetmek ilk plan. Aksi halde maaşın ufak bir bölümünü karşılayıp, transferin tamamlanması hedefleniyor.

Al Hilal'de bu sezon 19 maçta süre bulan 33 yaşındaki Senegalli Koulibaly, 1 kez gol sevinci yaşadı.

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Galatasaray’a Koulibaly piyangosu: Hem bedava hem maaşsız Galatasaray’a Koulibaly piyangosu: Hem bedava hem maaşsız Galatasaray’a Koulibaly piyangosu: Hem bedava hem maaşsız
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