Galatasaray’a Koulibaly piyangosu: Hem bedava hem maaşsız

Galatasaray ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için çok sayıda isimle görüşürken sarı-kırmızılı ekibin önüne büyük bir fırsat transferi çıktı.

KOULIBALY ÖNERİSİ

Al Hilal, elden çıkarma kararı aldığı Kalidou Koulibaly'yi Galatasaray'a önerdi. Suudi Arabistan kulübü 34.7 milyon Euro maaş alan Senegalli stoperi gönderip, sakatlıktan dönecek Neymar'a yer açmak istiyor.

Kalidou Koulibaly (Reuters)

8 YABANCI KURALINA TAKILDILAR

Al Hilal 8 yabancı kuralı nedeniyle köşeye sıkıştı. Galatasaray cephesi de krizi fırsata çevirme adına kolları sıvadı.

ASLAN MAAŞ ÖDEMEK İSTEMİYOR

Bonservis veya kiralama bedeli ödemek istemeyen Galatasaray maaş pazarlığına devam ediyor. 33 yaşındaki savunmacının alacağı ücretin hepsini Al Hilal'e ödetmek ilk plan. Aksi halde maaşın ufak bir bölümünü karşılayıp, transferin tamamlanması hedefleniyor.

Al Hilal'de bu sezon 19 maçta süre bulan 33 yaşındaki Senegalli Koulibaly, 1 kez gol sevinci yaşadı.