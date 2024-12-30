Galatasaray taraftarlarını ekrana kilitleyen anlar! Milyoner'e UEFA Süper Kupası sorusu damga vurdu | Joker kullandı
Ekranların en çok sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster her hafta olduğu gibi bu hafta da milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitledi. Birbirinden eğlenceli yarışmacıların katıldığı programda bugün Galatasaray sorusu yarışmanın en çarpıcı noktalarından biri oldu. 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Necip Can Aslan, Galatasaray ve UEFA Süper Kupası'nın geçtiği o soruda heyecan dolu anlar yaşadı. Galatasaray taraftarlarının ekrana kilitlendiği anlarda Aslan, o soruda telefon joker hakkı kullandı. İşte o soru ve Milyoner'de yaşananlar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.12.2024 00:27
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 00:32