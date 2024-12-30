Viral Galeri Viral Liste Galatasaray taraftarlarını ekrana kilitleyen anlar! Milyoner'e UEFA Süper Kupası sorusu damga vurdu | Joker kullandı

Galatasaray taraftarlarını ekrana kilitleyen anlar! Milyoner'e UEFA Süper Kupası sorusu damga vurdu | Joker kullandı

Ekranların en çok sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster her hafta olduğu gibi bu hafta da milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitledi. Birbirinden eğlenceli yarışmacıların katıldığı programda bugün Galatasaray sorusu yarışmanın en çarpıcı noktalarından biri oldu. 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Necip Can Aslan, Galatasaray ve UEFA Süper Kupası'nın geçtiği o soruda heyecan dolu anlar yaşadı. Galatasaray taraftarlarının ekrana kilitlendiği anlarda Aslan, o soruda telefon joker hakkı kullandı. İşte o soru ve Milyoner'de yaşananlar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.12.2024 00:27 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 00:32
Galatasaray taraftarlarını ekrana kilitleyen anlar! Milyoner’e UEFA Süper Kupası sorusu damga vurdu | Joker kullandı

Milyonların heyecanla ve severek takip ettiği Kim Milyoner Olmak İster bu haftada izleyicileri ekran başına kilitledi. Heyecan dolu anların yaşandığı programda yarışmacılar ve karşılarına çıkan sorular oldukça dikkat çekti.

Galatasaray taraftarlarını ekrana kilitleyen anlar! Milyoner’e UEFA Süper Kupası sorusu damga vurdu | Joker kullandı

Yarışmaya katılanlardan biri de Necip Can Aslan oldu. 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Aslan karşısına çıkan Galatasaray sorusu ile yarışmaya damga vurdu.

Galatasaray taraftarlarını ekrana kilitleyen anlar! Milyoner’e UEFA Süper Kupası sorusu damga vurdu | Joker kullandı

Haliç Universitesi Görsel İletişim Tasarımı okuyan Aslan Galatasaray ve UEFA Süper Kupası sorusunda heyecan dolu anlar yaşadı. Soru üstünde düşünen yarışmacı telefon joker hakkını kullanmaya karar verdi.

Galatasaray taraftarlarını ekrana kilitleyen anlar! Milyoner’e UEFA Süper Kupası sorusu damga vurdu | Joker kullandı

İŞTE O GALATASARAY SORUSU

Galatasaray, 2000'de UEFA Süper Kupası'nı Real Madrid'e karşı hangisiyle kazanmıştır?

A- Gümüş golle

B- Altın golle

C- Seri penaltı vuruşlarıyla

D- Hükmen

Galatasaray taraftarlarını ekrana kilitleyen anlar! Milyoner’e UEFA Süper Kupası sorusu damga vurdu | Joker kullandı

Necip Can Aslan isimli yarışmacı joker kullandığı bu soruda "B- Altın golle" şıkkını seçti.

SON DAKİKA