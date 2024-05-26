Galatasaray'dan olay göndermeler! Fenerbahçeli taraftarlar isyan etti: Ali Koç pankartını yırttılar
Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray konuk olduğu Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek 24. şampiyonluğuna ulaşırken maç sonu ezeli rakip Fenerbahçe'ye art arda göndermeler yapıldı. Öte yandan sarı lacivertli taraftarlar, yönetime büyük bir tepki gösterdi ve Ali Koç pankartına saldırdı.
Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek 24. şampiyonluğuna ulaştı.
Galatasaraylı futbolcular maç sonu giydikleri tişörtlerle ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
Sarı kırmızılıların giydiği tişörtte 'İyiler sonunda mutlaka ka24nır!' yazılı tişörtlerini giydi.
all the fuss no trophies 😭😭😭 pic.twitter.com/cZnyraCNHG— 24x Turkish Champions 🏆 (@Galatasaray) May 26, 2024
OLAYLI GÖNDERMELER!
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan ve bir animasyona yer veren Galatasaray, Fenerbahçeli futbolcuların kupasız kutlama yaptığı bir videoya yer verdi.
Daha sonra Fenerbahçe'nin 'Sizinle gurur duyuyoruz' paylaşımına şampiyonluk göndermesi yapan Galatasaray, devamında Hababam Sınıfı paylaşımı yaptı ve şampiyonluk sayılarının altını çizdi.
Bir paylaşım daha yapan sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin derbi galibiyeti sonrası attığı tweeti alıntılayıp "Ligde bilmem kaç yıldır şampiyon olamıyskdokadoskodkaosdkaofjgdjıasjıKasdkjsadOasdkjsadÇaksdjkaskdjsakdjasdkadMasdHadgsfYaksdjsakdjsad" sözleriyle Ali Koç ve Mert Hakan Yandaş göndermesi yaptı.
FENERBAHÇE FARKLI KAZANDI AMA ŞAMPİYONLUĞA ULAŞAMADI
Fenerbahçe, sahasında İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti fakat ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde kalarak şampiyonluğa uzanamadı.
ALİ KOÇ'A BÜYÜK TEPKİ!
Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası sarı lacivertli taraftarlar, yönetime büyük bit tepki gösterdi ve Ali Koç pankartına saldırdı.
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