Galatasaray’dan olay göndermeler! Fenerbahçeli taraftarlar isyan etti: Ali Koç pankartını yırttılar

Sarı kırmızılıların giydiği tişörtte 'İyiler sonunda mutlaka ka24nır!' yazılı tişörtlerini giydi.

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Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan ve bir animasyona yer veren Galatasaray, Fenerbahçeli futbolcuların kupasız kutlama yaptığı bir videoya yer verdi.