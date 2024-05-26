Mauro Icardi’den Fenerbahçe’ye tarihi gönderme: Bakalım Kadıköy’de...

İşte Icardi'nin dikkat çeken açıklamaları:

"Milyonlarca euro teklif almama rağmen burayı tercih ettim. Ben buraya para için gelmedim. Şimdi Kadıköy'de nasıl bir kutlama yapılacak göreceğiz."

"Biz şimdi kupayı kaldıracağız. Bakalım şu anda Kadıköy'de nasıl bir kutlama yaşanıyor."