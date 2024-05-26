Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye tarihi gönderme: Bakalım Kadıköy'de...
Süper Lig'in 38’inci ve son haftasında Konyaspor, sahasında ağırladığı Galatasaray’a 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar şampiyonluğa ulaşırken maçın ardından Arjantili yıldız Mauro Icardi, Fenerbahçe'ye tarihi bir göndermede bulundu. İşte detaylar...
Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında Konyaspor, sahasında ağırladığı Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu.
Galatasaray'a şampiyonluğu getiren golleri 29 ile 51'inci dakikada Icardi ve 53'üncü dakikada Berkan Kutlu kaydetti.
Fenerbahçe ile yaşanan kıyasıya şampiyonluk mücadelesinde 102 puana ulaşarak şampiyon olan Aslan, Süper Lig'de tarihe geçti.
TARİHE GEÇTİ!
Galatasaray, 102 puan ile Süper Lig tarihinde bir sezonda en çok puan toplayan takım oldu.
ICARDI GOL KRALI OLDU
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile deplasmanda karşılaşırken, sarı-kırmızılılarda Arjantinli futbolcu Mauro Icardi 2 gol kaydetti.
31 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'deki gol sayısını 25'e çıkardı ve sezonu gol kralı olarak tamamladı.
ICARDI'DEN ŞAMPİYONLUĞUN ARDINDAN F.BAHÇE'YE TARİHİ GÖNDERME
Konyaspor maçının ardından şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutlayan Galatasaraylı futbolcular, yayıncı kuruluşa flaş açıklamalarda bulundu.
İşte Icardi'nin dikkat çeken açıklamaları:
"Milyonlarca euro teklif almama rağmen burayı tercih ettim. Ben buraya para için gelmedim. Şimdi Kadıköy'de nasıl bir kutlama yapılacak göreceğiz."
"Biz şimdi kupayı kaldıracağız. Bakalım şu anda Kadıköy'de nasıl bir kutlama yaşanıyor."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Görüntüsü tüyler ürpertici! Denizden çıkan garip canlı herkesi korkuttu: Gözü yok ve...
- Trafikte dikkat! Arabanızın rengi kazalara sebep olabilir
- Kediler meğer bizimle konuşuyormuş: "Eğer gözlerini kısıp uyukluyorsa..."
- Kan şekerini alt üst ediyor! Yerken 2 kere düşünmeniz gereken besinler
- Üstün zekalı olduğunuzu kanıtlayacak 10 madde! Eğer bu özellikler varsa...
- 11 ilçede yarın başlayacak! İstanbullular aman dikkat: Tek tek açıklandı! Mum, fener, jeneratör ne varsa hazır edin
- Galatasaray Başkanı kim oldu? 2024 GS Kulüp Başkanlık seçimi saat kaçta başlayıp, bitecek? Dursun Özbek, Süheyl Batum Yönetim Kurulu İsim Listesi
- Süheyl Batum kimdir? Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum kaç yaşında, aslen nereli, ne iş yapıyor? İşte yönetim kurulu listesi
- Ehliyette artık yeni imkan! A-B-C-D-E sınıf sürücülere müjde geldi
- 1993 1996 1998 2001 2005 SGK girişine gün, prim tarihine göre erken emeklilik yaş hesabı!
- Emekliye destek ve zam bir arada! SSK, Bağ-Kur, EYT'liye okkalı avantajlar listelendi! 10.000 TL üstü ve 27 bin TL altı maaş alana...
- MEB TYT Deneme Sınavı Giriş Ekranı | "ogmmateryal.eba.gov.tr" 25-26-27 Mayıs YKS (AYT TYT YDT) deneme sonuçları ne zaman açıklanacak?