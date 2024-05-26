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Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye tarihi gönderme: Bakalım Kadıköy'de...

Giriş Tarihi: 26.05.2024
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Mauro Icardi’den Fenerbahçe’ye tarihi gönderme: Bakalım Kadıköy’de...

Süper Lig'in 38’inci ve son haftasında Konyaspor, sahasında ağırladığı Galatasaray’a 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar şampiyonluğa ulaşırken maçın ardından Arjantili yıldız Mauro Icardi, Fenerbahçe'ye tarihi bir göndermede bulundu. İşte detaylar...

Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında Konyaspor, sahasında ağırladığı Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu.

Galatasaray'a şampiyonluğu getiren golleri 29 ile 51'inci dakikada Icardi ve 53'üncü dakikada Berkan Kutlu kaydetti.

Fenerbahçe ile yaşanan kıyasıya şampiyonluk mücadelesinde 102 puana ulaşarak şampiyon olan Aslan, Süper Lig'de tarihe geçti.

TARİHE GEÇTİ!

Galatasaray, 102 puan ile Süper Lig tarihinde bir sezonda en çok puan toplayan takım oldu.

ICARDI GOL KRALI OLDU

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile deplasmanda karşılaşırken, sarı-kırmızılılarda Arjantinli futbolcu Mauro Icardi 2 gol kaydetti.

31 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'deki gol sayısını 25'e çıkardı ve sezonu gol kralı olarak tamamladı.

ICARDI'DEN ŞAMPİYONLUĞUN ARDINDAN F.BAHÇE'YE TARİHİ GÖNDERME

Konyaspor maçının ardından şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutlayan Galatasaraylı futbolcular, yayıncı kuruluşa flaş açıklamalarda bulundu.

İşte Icardi'nin dikkat çeken açıklamaları:

"Milyonlarca euro teklif almama rağmen burayı tercih ettim. Ben buraya para için gelmedim. Şimdi Kadıköy'de nasıl bir kutlama yapılacak göreceğiz."

"Biz şimdi kupayı kaldıracağız. Bakalım şu anda Kadıköy'de nasıl bir kutlama yaşanıyor."

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