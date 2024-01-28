Son dakika | Bayern Sacha Boey transferini resmen duyurdu

Ayrıca futbolcunun başka bir kulübe transfer olması durumunda FC Bayern München AG gerçekleşmeyen şarta bağlı bonusların tamamını şirketimize ödeyecektir.

Buna ek olarak iki tane hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşılmış olup FC Bayern München AG, müsabakalar kapsamında gerçekleşecek kârın %50'sini şirketimize ödeyecektir.

GALATASARAY, SACHA BOEY İÇİN VEDA MESAJI YAYIMLADI

Galatasaray, Almanya'nın Bayern Münih ekibine transfer olan Fransız futbolcusu Sacha Boey için veda mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Beraber yaşadığımız tüm güzel anları, kazandığımız zaferleri ve mutlulukları her zaman hatırlayacağız. Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar Sacha. Her şey için teşekkürler." ifadelerine yer verildi.