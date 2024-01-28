Son dakika | Bayern Sacha Boey transferini resmen duyurdu
Son dakika Galatasaray haberleri bugün...Galatasaray, Sacha Boey'un transferi için 30+5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Sacha Boey transferi resmen açıklandı. Alman devi Bayern Munih Galatasaraylı sağ bek Sacha Boey'u kadrosuna kattığını duyurdu. Bavyera ekibi Sacha ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-Kırmızılı takım da transferi resmen duyurdu.
GALATASARAY'DA AÇIKLADI
Profesyonel futbolcumuz Sacha Boey'nin kesin transferi konusunda FC Bayern München AG ile anlaşmaya varılmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre transfer gelirimiz net 30.000.000 euro olup FC Bayern München AG, şirketimize net 5.000.000 euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir.
Ayrıca futbolcunun başka bir kulübe transfer olması durumunda FC Bayern München AG gerçekleşmeyen şarta bağlı bonusların tamamını şirketimize ödeyecektir.
Buna ek olarak iki tane hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşılmış olup FC Bayern München AG, müsabakalar kapsamında gerçekleşecek kârın %50'sini şirketimize ödeyecektir.
GALATASARAY, SACHA BOEY İÇİN VEDA MESAJI YAYIMLADI
Galatasaray, Almanya'nın Bayern Münih ekibine transfer olan Fransız futbolcusu Sacha Boey için veda mesajı yayımladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Beraber yaşadığımız tüm güzel anları, kazandığımız zaferleri ve mutlulukları her zaman hatırlayacağız. Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar Sacha. Her şey için teşekkürler." ifadelerine yer verildi.
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