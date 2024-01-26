Galatasaray'da Sacha Boey'in alternatifi belli oldu! Transfer sonrası çalışmalar başladı! Gündemdeki yıldız Fransa'dan...
Galatasaray genç yıldızı Sacha Boey'i yaklaşık 30 milyon euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e satarken, sağ bek arayışları tüm hızıyla başladı. Alman basını transferin bittiğini yazarken, Galatasaray Boey'in yerine yapılacak transfer konusunda rotayı yeniden Fransa'ya kırdı. İşte Aslan'ın Sacha Boey'in yerine düşündüğü isim...
Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey 30 milyon euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer olurkeni Galatasaray aradığı sağ beki yine Fransa'da buldu.
Galatasaray'da İstanbulspor maçının kadrosuna dahil edilmeyen Sacha Boey, Alman devi Bayern Münih'e transfer oldu.
30 MİLYON EURO
Bayern Münih İstanbul'a özel jet gönderdiği Sacha Boey için Galatasaray son olarak 30 milyon euro ve 5 milyon euroluk kolay ulaşılabilir bonus talep etti. Alman medyası Sky'ın haberine göre iki kulüp 30 milyon euro bonservis bedelinde anlaştı.
Galatasaray'ın transferi kısa süre içinde KAP'a bildirmesi bekleniyor.
RENNES'E YÜZDE 15 PAY VERİLECEK
Galatasaray'ın Sacha Boey'i Bayern Münih' bonservisiyle göndermesiyle birlikte oyuncunun eski kulübü Rennes kârdan yüzde 15 pay verilecek. Galatasaray'ın Boey'i 30 milyon euroya satması durumunda Rennes bu satıştan yaklaşık 4.5 milyon euro gelir elde edecek.
GALATASARAY'A YENİ BOEY
Sacha Boey'in alternatifi için arayışlara başlayan Galatasaray'da Rennes'de forma giyen Lorenz Assignon ismi gündeme geldi. L'Equipe'de yer alan habere göre Galatasaray, Rennes'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 23 yaşındaki Lorenz Assignon ile yakından ilgileniyor.
CİMBOM PEŞİNDE DÜŞTÜ
L'Equipe'in Hollanda basınına dayandırdığı haberde "Galatasaray dışında Feyenoord da Assignon ile yakından ilgileniyor. 23 yaşındaki sağ bek, Clermont'tan Alidu Seidu'nun yakında Rennes'e transfer olmasıyla birlikte takımdan ayrılabilir. Galatasaray'ın da Rennes'de yetişen Sacha Boey'in Bayern Münih için Türk kulübünden ayrılması halinde Assignon'u gözüne kestirdiği söyleniyor. Ancak şimdilik herhangi bir teklif yapılmadı." denildi.
ASSIGNON'UN KARİYERİ VE BU SEZONKİ PERFORMANSI
Sacha Boey gibi Rennes altyapısında yetişen Lorenz Assignon, Ocak 2021'de Rennes B takımında Bastia'ya kiralandı. Bastia'da yarım sezon kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki sağ bek, Temmuz 2021'de Rennes A takımına yükseldi. Bu sezon 21 resmi karşılaşmada görev alan Lorenz Assignon, 2 gol atıp 2 asist yaptı.
Transfermarkt verilerine göre Lorenz Assignon'un güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak belirlenmiş durumda. 23 yaşındaki sağ bekin Rennes ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
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