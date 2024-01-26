Galatasaray’da Sacha Boey’in alternatifi belli oldu! Transfer sonrası çalışmalar başladı! Gündemdeki yıldız Fransa’dan...

30 MİLYON EURO

Bayern Münih İstanbul'a özel jet gönderdiği Sacha Boey için Galatasaray son olarak 30 milyon euro ve 5 milyon euroluk kolay ulaşılabilir bonus talep etti. Alman medyası Sky'ın haberine göre iki kulüp 30 milyon euro bonservis bedelinde anlaştı.

Galatasaray'ın transferi kısa süre içinde KAP'a bildirmesi bekleniyor.