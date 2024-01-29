Galatasaray'dan Torreira kararı! Yeni adımlar atıldı
Galatasaray'da ara transfer döneminde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sacha Boey'in rekor bonservis bedeliyle Bayern Munih'e transfer olmasının ardından sarı kırmızılı ekip, kadrosundaki yıldız isimlerle ilgili kararını vermeye başladı. Aslan, Arjantin devi Boca Juniors'ın ilgilendiği Lucas Torreira için yeni bir adım attı. İşte detaylar...
Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Sacha Boey'i dev bir bonservis ücretine Bayern Münih'e gönderen sarı kırmızılılarda 1-2 ayrılık daha yaşanabilir.
Ancak takım kadrosu üzerinde daha fazla değişiklik olmasını istemeyen Cimbom, elindeki isimleri tutmakta kararlı.
TORRERIA İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ
Bu doğrultuda sarı kırmızılıların transfer gündemine dair önemli bir gelişme yaşandı.
Galatasaray, yıldız futbolcusunu takımda tutmak için harekete geçtiği öğrenildi.
Galatasaray, Arjantin devi Boca Juniors'ın ilgilendiği Lucas Torreira ile ilgili kararını verdi.
SÖZLEŞMESİNİ UZATTILAR
TRT Spor'un haberine göre; sarı kırmızılılar, yıldız futbolcunun sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.
Öte yandan Uruguaylı yıldızın maaşında da iyileştirme yapıldığı kaydedildi.
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