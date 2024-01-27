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Haberler Galeri Sacha Boey Almanya'ya uçtu! Yıldız oyuncuyu takım arkadaşı yolcu etti | Rekor bonservis pazarlığında dikkat çeken detay

Sacha Boey Almanya'ya uçtu! Yıldız oyuncuyu takım arkadaşı yolcu etti | Rekor bonservis pazarlığında dikkat çeken detay

Fransız sağ bek, 'Türk futbol tarihinin en pahalısı' unvanıyla Alman devi Bayern Münih'e gidiyor. Boey ile yıllık 3.5 milyon puroya anlaşan Münih, daha sonra Galatasaray yöneticisi Erden Timur ile masaya oturdu. Alman kulübü, önceki gece 23.30'da başlayıp dün 20.00'de sona eren çetin pazarlıklar sonucunda rekor seviyeye çıktı. Boey bu sabah saatlerinde Almanya'ya uçarken, yıldız oyuncuyu takım arkadaşı yolcu etti.

Giriş Tarihi: 27.01.2024 12:27
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Sacha Boey Almanya’ya uçtu! Yıldız oyuncuyu takım arkadaşı yolcu etti | Rekor bonservis pazarlığında dikkat çeken detay

Galatasaray'da günlerdir beklenen gerçekleşti ve Sacha Boey, dünya devi Bayern Münih'e transfer oldu. Fransız sağ bek, 32 milyon Euro artı geliri sarı kırmızılı kulübe bırakılacak özel maçlar ve organizasyonlar karşılığında Alman devine satıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sacha Boey Almanya’ya uçtu! Yıldız oyuncuyu takım arkadaşı yolcu etti | Rekor bonservis pazarlığında dikkat çeken detay

Türkiye'den yurt dışına satılan en pahalı futbolcu olarak tarihe geçen 23 yaşındaki Boey'in bugün Münih'te, kendisini 4.5 yıllığına Bayernli yapacak imzayı atması bekleniyor.

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Sacha Boey Almanya’ya uçtu! Yıldız oyuncuyu takım arkadaşı yolcu etti | Rekor bonservis pazarlığında dikkat çeken detay

23.30'DA BAŞLADI, 05.00'TE BİLE BİTMEDİ

Boey, bir süredir görüştüğü Bayern Münih ile önceki gün yıllık 3.5 milyon Euro'ya anlaşıp durumu Galatasaray yönetimine bildirdi ve İstanbulspor maçında da bu nedenle oynamadı.

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Sacha Boey Almanya’ya uçtu! Yıldız oyuncuyu takım arkadaşı yolcu etti | Rekor bonservis pazarlığında dikkat çeken detay

Oyuncunun anlaşmasının ardından kulüplerin bonservis pazarlığı başladı. Bayern'in transfer için yetki verdiği, Boey'in de menajerliğini yapan Stellar şirketinin yöneticileri, önceki gece 23.30'da Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur ile masaya oturdu.

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Sacha Boey Almanya’ya uçtu! Yıldız oyuncuyu takım arkadaşı yolcu etti | Rekor bonservis pazarlığında dikkat çeken detay

UYKU İÇİN ARA VERİLDİ

İlk önerilen rakam 15 milyon Euro idi. Timur anında reddedince Bayern tarafı rakamı yükseltmeye başladı. Sabah 05.00'e kadar süren pazarlıklarda anlaşma sağlanamayınca taraflar uyku için ara verdi.