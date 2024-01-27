Sacha Boey Almanya'ya uçtu! Yıldız oyuncuyu takım arkadaşı yolcu etti | Rekor bonservis pazarlığında dikkat çeken detay

Fransız sağ bek, 'Türk futbol tarihinin en pahalısı' unvanıyla Alman devi Bayern Münih'e gidiyor. Boey ile yıllık 3.5 milyon puroya anlaşan Münih, daha sonra Galatasaray yöneticisi Erden Timur ile masaya oturdu. Alman kulübü, önceki gece 23.30'da başlayıp dün 20.00'de sona eren çetin pazarlıklar sonucunda rekor seviyeye çıktı. Boey bu sabah saatlerinde Almanya'ya uçarken, yıldız oyuncuyu takım arkadaşı yolcu etti.

Giriş Tarihi: 27.01.2024 12:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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