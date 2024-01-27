Galatasaray evinde İzmir temsilcisini devirdi | Galatasaray 90 - 88 Aliağa Petkimspor
Son dakika Galatasaray haberleri | Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray evinde Aliağa Petkimspor'u konuk etti. Başabaş geçen mücadeleyi uzatmada sarı-kırmızılı ekip 90-88'lik skorla kazandı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray Ekmas, uzatmaya giden maçta konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 90-88 yendi.
Sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla ligdeki 9. galibiyetini alırken, Aliağa Petkimspor 9. yenilgisini yaşadı.
1. Periyot: 18-11
Devre: 41-41
3. Periyot: 55-59
Normal süre: 77-77
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Özlem Yalman, Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal
Galatasaray Ekmas: Walden 5, İsmet Akpınar 14, Halilovic 15, De Bost 11, Yeboah 15, Sadık Emir Kabaca 12, Samet Geyik 3, Prepelic 10, Buğrahan Tuncer 5
Aliağa Petkimspor: Efianayi 20, Zoriks 12, Yunus Emre Sonsırma, Simmons 15, Aldridge 4, Emre Tanışan 6, Starks 15, Mahir Ağva 15, Yavuz Gültekin 1
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