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Dursun Özbek Icardi-Djiku pozisyonunu yorumladı: Resmen sağ kroşe vurdu! VAR hakkında bomba iddia! Ali Koç'a gönderme...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 25.12.2023 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023
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Dursun Özbek Icardi-Djiku pozisyonunu yorumladı: Resmen sağ kroşe vurdu! VAR hakkında bomba iddia! Ali Koç’a gönderme...

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Spor Zirvesi'nde konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek dün akşamki Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki Icardi-Djiku pozisyonunu değerlendirdi. Djiku'nun Icardi'ye sağ kroşe vurduğunu söyleyen Özbek "Böyle açık bir pozisyonu hakem görmeyebilir ama VAR'ın devreye girmesi gerekirdi." dedi. Özbek ayrıca VAR'a yönelik de flaş bir iddiada bulunurken Ali Koç'a da gönderme yaptı. İşte detaylar...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Spor Zirvesi'nde konuştu. Özbek dün akşam oynanan derbide Galatasaray'ın penaltı beklediği Icardi - Djiku pozisyonunu yorumladı.

"DJIKU ICARDI'YE SAĞ KROŞE VURDU"

Dünkü penaltı pozisyonunda Djiku özellikle Icardi'ye sağ kroşe vurdu. Futbolun içinde bunların olmaması lazım. Bu hareketin cezalandırılması lazımdı. Dün şöyle bir hassasiyet ortaya çıktı. Böyle açık bir pozisyonu hakem görmeyebilir ama VAR'ın devreye girmesi gerekirdi.

Ben de büyük destek verdim VAR'ın Türkiye'ye gelmesi için. Soru işareti olan kısım şu; Maç 26 kamerayla çekiliyor. 26 kameranın hepsi VAR'a gitti mi? Gittiyse bir problem. Bana göre hareket çok net.

DURSUN ÖZBEK'TEN VAR İDDİASI

Şöyle bir dedikodu dolaşıyor; görüntülerin tamamı VAR'a gönderilmedi. Oradakiler de pozisyonu tam süzemediler. İkinci iddia görüntüler yayıncı kuruluştan seçilerek VAR'a gönderiliyorsa o zaman tuzun koktuğu yerdeyiz.

"OLAY TÜM DETAYIYLA İNCELENSİN"

Tüm yetkililere çağrı yapıyorum; Olay tüm detayıyla incelensin. 2024'e girerken bu tip pozisyonların peşinde koşmaktan yorulduk.

Bu sadece Galatasaray'ın problemi değil. Genel bir problem. Bu şekilde VAR'ın daha iyi şekilde çalışması için görüntülerin tamamının kendilerine verilmesi lazım.

DURSUN ÖZBEK'TEN ALİ KOÇ'A GÖNDERME

Demin Djiku bir kroşe attı dedim Icardi'ye. Tabii geçmişte bazı paydaşların "onu tokatlayın" çağrıları vardı. Djiku tam anlamamış heralde, o da saha içinde bunu uygulamaya kalktı.

Ahaber.com.tr sordu İsmail Kartal yanıtladı

Dursun Özbek’ten Ali Koç’a gönderme! DURSUN ÖZBEK'TEN ALİ KOÇ'A GÖNDERME!

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