Dursun Özbek Icardi-Djiku pozisyonunu yorumladı: Resmen sağ kroşe vurdu! VAR hakkında bomba iddia! Ali Koç’a gönderme...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Spor Zirvesi'nde konuştu. Özbek dün akşam oynanan derbide Galatasaray'ın penaltı beklediği Icardi - Djiku pozisyonunu yorumladı.

"DJIKU ICARDI'YE SAĞ KROŞE VURDU"

Dünkü penaltı pozisyonunda Djiku özellikle Icardi'ye sağ kroşe vurdu. Futbolun içinde bunların olmaması lazım. Bu hareketin cezalandırılması lazımdı. Dün şöyle bir hassasiyet ortaya çıktı. Böyle açık bir pozisyonu hakem görmeyebilir ama VAR'ın devreye girmesi gerekirdi.

Ben de büyük destek verdim VAR'ın Türkiye'ye gelmesi için. Soru işareti olan kısım şu; Maç 26 kamerayla çekiliyor. 26 kameranın hepsi VAR'a gitti mi? Gittiyse bir problem. Bana göre hareket çok net.