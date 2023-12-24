İsmail Kartal'dan derbi sonrası çarpıcı açıklama! Ahaber.com.tr sordu: Batshuayi ile neden çift forvete dönmedi?
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki derbide karşılaşan Fenerbahçe ile Galatasaray, 0-0 berabere kaldı. Zirve yarışında puanların paylaşıldığı mücadelenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ahaber.com.tr editörü Murat Akıncı'nın, Batshuayi ile neden çift forvete dönmediğine yönelik soruya Kartal'dan çarpıcı bir yanıt geldi. Öte yandan 90+3'te oyuna dahil edilen Batshuayi için Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada İsmail Kartal'ı yoğun bir şekilde eleştirdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı derbiden bir puan çıkardı.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada kontrollü bir oyun tercih eden iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı. Toplam 45 faulle sahne olan karşılaşmada oyunun akışı sık sık kesilirken, düşük tempoda geçen mücadele golsüz berabere sonuçlandı.
İki takımın da puanını 44'e çıkardığı ligde Fenerbahçe ilk yarıyı lider, Galatasaray ise averajla ikinci sırada tamamladı.
AHABER.COM.TR SORDU İSMAİL KARTAL YANITLADI
Derbi sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelen Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, soruları yanıtladı.
Ahaber.com.tr editörü Murat Akıncı'nın '90+3'teki Batshuayi değişikliği' sorusunu yanıtlayan Kartal, çarpıcı bir cevapta bulundu.
"5 HÜCUMCU VARKEN DEĞİŞTİRMEK İÇİN OYUNCU DEĞİŞTİRECEĞİZ DİYE BİR ŞEY YOK"
Müsabakada çift forveti tercih etmemesiyle ilgili Ahaber.com.tr editörü Murat Akıncı'nın sorusuna İsmail Kartal, "Çift forvete dönmek için elinizdeki oyuncuların performans göstermemesiyle alakalı. Szymanski, Dzeko iyi performans gösterdiler. İrfan iyiyken ve sahada 5 hücumcu varken oyuncu değiştirmek için değiştireceğiz diye bir şey yok. Tercihimiz böyle oldu" yanıtını verdi.
90+3'TE GELEN DEĞİŞİKLİĞE FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN YOĞUN TEPKİ
"Erken oldu ya, dalga geçer gibi şimdi alıyor bir de..."
"Ne gerek vardi ya, zahmet oldu"
"Günaydın İsmail hocam bu maç tam Batshuayi'yi çağırıyordu. Geç kaldın!"
"Beraberlik için oynadık sanırım."
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