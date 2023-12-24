İsmail Kartal’dan derbi sonrası çarpıcı açıklama! Ahaber.com.tr sordu: Batshuayi ile neden çift forvete dönmedi?

"5 HÜCUMCU VARKEN DEĞİŞTİRMEK İÇİN OYUNCU DEĞİŞTİRECEĞİZ DİYE BİR ŞEY YOK"

Müsabakada çift forveti tercih etmemesiyle ilgili Ahaber.com.tr editörü Murat Akıncı'nın sorusuna İsmail Kartal, "Çift forvete dönmek için elinizdeki oyuncuların performans göstermemesiyle alakalı. Szymanski, Dzeko iyi performans gösterdiler. İrfan iyiyken ve sahada 5 hücumcu varken oyuncu değiştirmek için değiştireceğiz diye bir şey yok. Tercihimiz böyle oldu" yanıtını verdi.

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