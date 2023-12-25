Erden Timur ve Okan Buruk'tan transfer sözleri! Devre arası 'çilekleri' olacak mı?
Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Spor Zirvesi bugün gerçekleşirken, Süper Lig'in en iyileri ödüllerini aldı. Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray ödüllere ambargo koyarken, törene katılım sağlayan Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'dan transfer açıklaması geldi.
Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Spor Zirvesi'nde Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödülleri de sahiplerini buldu.
Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile spor camiasından çok sayıda davetli katıldı.
ERDEN TİMUR VE OKAN BURUK'TAN TRANSFER SÖZLERİ
Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, ödüllere resmen ambargo koydu. Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey, Abdülkerim Bardakcı, Muslera ve Icardi'ye verilen ödülleri almak için sahneye Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur çıktı. Timur burada transfer açıklamalarında bulundu.
Timur, A Spor yorumcusu Levent Tüzemen'in devre arası 'çilekleri' var mı? sorusuna yanıt verdi.
"İMKANLAR ÖLÇÜSÜNDE OLURSA..."
Erden Timur yaptığı açıklamada, "Yok. Biz konuşmuyoruz. Yok. Çok umut vermemek lazım. Bir takımımız var. İmkanlar ölçüsünde olursa... Ancak, çok umut vermemek lazım. Okan Hoca bu tarafa bakmıyor, (gülerek) demek ki istemiyor." ifadelerini kullandı.
OKAN BURUK'TAN DA AÇIKLAMA GELDİ!
Okan Buruk ise yaptığı açıklamada, "Transfer biraz geç başlayacak. Oraya kadar düşüneceğiz. Elimizdeki oyuncuları da kullanmak istiyoruz. Birçok oyuncum var. Öncelikle onlardan faydalanmak isterim. Herkes kadrosunu güçlendirmek isteyecek. En mantıklı, en doğru şekilde bunu yapmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.
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