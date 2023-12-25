Erden Timur ve Okan Buruk’tan transfer sözleri! Devre arası ’çilekleri’ olacak mı?

OKAN BURUK'TAN DA AÇIKLAMA GELDİ!

Okan Buruk ise yaptığı açıklamada, "Transfer biraz geç başlayacak. Oraya kadar düşüneceğiz. Elimizdeki oyuncuları da kullanmak istiyoruz. Birçok oyuncum var. Öncelikle onlardan faydalanmak isterim. Herkes kadrosunu güçlendirmek isteyecek. En mantıklı, en doğru şekilde bunu yapmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.