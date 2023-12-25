Galatasaray - Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ile Mustafa Savranlar üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Volkan Bayarslan yapacak.