Galatasaray - Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının hakemi belli oldu
Son dakika haberine göre Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Trendyol Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü oynanacak Turkcell Süper Kupa maçını hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ile Mustafa Savranlar üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Volkan Bayarslan yapacak.
MAÇ HEYECANI ATV'DE
Milyonları ekran başına kilitleyen Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin büyük heyecanı Suudi Arabistan'dan tüm dünyaya yayılacak. Dünyanın sayılı derbileri arasında gösterilen Galatasaray-Fenerbahçe maçı kupaya uzanmak isteyen ezeli rakipleri karşı karşıya getirecek. Dev maç 29 Aralık Cuma 20.45'ten itibaren atv'den naklen yayınlanacak.
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