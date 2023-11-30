Kerem Aktürkoğlu Manchester United’a attığı golü Filistin'deki çocuklara armağan etti
Galatasaraylı yıdız futbolcu Kerem Aktürkoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Manchester United ekibiyle 3-3 berabere kaldıkları maçta attığı golü, Filistin'deki çocuklara armağan etti. Aktürkoğlu, "Her zaman kalbimizdesiniz. Sizleri unutmadık ve unutmayacağız." mesajını paylaştı
Milli futbolcu, karşılaşmanın ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bu attığım golü, umut ve barış dolu bir geleceğe sahip olmayı hak eden Filistin'deki tüm çocuklara armağan ediyorum. Onların cesareti ve direnci, sahada bana ilham veriyor. Her zaman kalbimizdesiniz. Sizleri unutmadık ve unutmayacağız." ifadelerini kullandı.
Kerem Aktürkoğlu, daha önce de Filistin için destek mesajı paylaşmıştı.
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