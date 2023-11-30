30 Kasım 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Galatasaray Haberleri Kerem Aktürkoğlu Manchester United’a attığı golü Filistin'deki çocuklara armağan etti

Kerem Aktürkoğlu Manchester United’a attığı golü Filistin'deki çocuklara armağan etti

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 30.11.2023 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023
ABONE OL
Kerem Aktürkoğlu Manchester United’a attığı golü Filistin’deki çocuklara armağan etti

Galatasaraylı yıdız futbolcu Kerem Aktürkoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Manchester United ekibiyle 3-3 berabere kaldıkları maçta attığı golü, Filistin'deki çocuklara armağan etti. Aktürkoğlu, "Her zaman kalbimizdesiniz. Sizleri unutmadık ve unutmayacağız." mesajını paylaştı

Milli futbolcu, karşılaşmanın ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bu attığım golü, umut ve barış dolu bir geleceğe sahip olmayı hak eden Filistin'deki tüm çocuklara armağan ediyorum. Onların cesareti ve direnci, sahada bana ilham veriyor. Her zaman kalbimizdesiniz. Sizleri unutmadık ve unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu, daha önce de Filistin için destek mesajı paylaşmıştı.

Aslanlar Rams Park’ta kükredi! ASLANLAR RAMS PARK'TA KÜKREDİ!
UEFA ülke puanı sıralaması değişti! UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI DEĞİŞTİ!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA