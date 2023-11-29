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Galatasaray - Manchester United maçı ertelenecek mi? UEFA'dan karar verildi...

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 29.11.2023 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023
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Galatasaray - Manchester United maçı ertelenecek mi? UEFA’dan karar verildi...

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, sezonun en kritik maçında Manchester United ile karşılaşacak. Saat 20.45'te başlayacak mücadele öncesi yoğun yağış nedeniyle maçın ertelenme ihtimali konuşulmaya başlandı. UEFA yetkilileri, konuyla ilgili değerlendirmeyi yaparak nihai kararı verdi. İşte detaylar...

UEFA Yetkilileri, Galatasaray - Manchester United maçı öncesi olağanüstü yağış nedeniyle Rams Park'ın zeminini inceledi. Dev karşılaşma öncesi zeminin son durumuna bakan görevliler, nihai kararını verdi.

UEFA, İstanbul'daki yoğun yağış sonrası Galatasaray - Manchester United maçının oynanmasına şu an için engel bir durum olmadığını iletti.

Ancak Rams Park'tan gelen son görüntülerde zemin kontrolü yapılırken topun zemin üzerinde sekmediği görüldü.

UEFA yetkililerin zemin üzerinde yeni bir kontrol yapması ve kararını yenilemesi bekleniyor.

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