Galatasaray’ın grubunda işler karıştı! Kopenhag bütün planları bozdu! Peki Cimbom Şampiyonlar Ligi’ndeki grubundan nasıl çıkar?





BERABERLİK VE MAĞLUBİYET DURUMUNDA NE OLACAK?



Kopenhag - Galatasaray maçının berabere bitmesi durumunda ise sarı-kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselemeyecek. Kopenhag-Galatasaray maçı berabere biter ve Bayern Münih, deplasmanda Manchester United'ı yener ya da berabere kalırsa sarı-kırmızılı ekip, grubu 3'üncü sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılım sağlayacak. Kopenhag-Galatasaray maçı berabere biter ve Manchester United evinde Bayern Münih'i mağlup ederse sarı-kırmızılı ekip, grubu 4'üncü sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına veda edecek.