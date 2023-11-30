Galatasaray'ın grubunda işler karıştı! Kopenhag bütün planları bozdu! Peki Cimbom Şampiyonlar Ligi'ndeki grubundan nasıl çıkar?
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile evinde 3-3 berabere kalırken grupta hesaplar karıştı. Bu sonucun ardından Alman ekibi 13 puanla liderliğini sürdürürken, Kopenhag 5 puanla averajla 2., Galatasaray aynı puanla 3., Manchester United ise 4 puanla son sırada yer aldı. Peki Galatasaray gruplardan nasıl çıkar? İşte ihtimaller...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Kopenhag'ı deplasmanda mağlup etmesi durumunda grubu 2'nci sırada bitirerek adını son 16 turuna yazdıracak.
GALATASARAY GALİP GELMEZSE...
Sarı-kırmızılı ekibin deplasmandan galibiyetle dönememesi halinde ise grubu 3'üncü ve 4'üncü sırada bitirme ihtimalleri mevcut.
KİM KAÇ PUANLA KAPATTI
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5'inci maçında sahasında İngiliz ekibi Manchester United 3-3 berabere kaldı. Bayern Münih'in Kopenhag'ı konuk ettiği grubun diğer karşılaşması ise 0-0 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçların ardından gruptan çıkmayı daha önceden garantileyen Bayern Münih, 13 puanla liderliğini sürdürürken, Kopenhag 5 puan ve averajla ikinci, Galatasaray aynı puanla 3'üncü sırada yer aldı. Son sıradaki Manchester United ise 4 puanla haftayı kapattı.
GALATASARAY İÇİN FORMÜL BASİT
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda son maçlar 12 Aralık Salı günü oynanacak. Grubun son haftasında Galatasaray, Kopenhag ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bayern Münih ise deplasmanda Manchester United ile mücadele edecek. Gruptaki son maçlar öncesinde Galatasaray'ın adını son 16 turuna yazdırması için kazanmaktan başka çaresi yok. Sarı-kırmızılı ekip, eğer Kopenhag'ı deplasmanda mağlup etmeyi başarırsa diğer maçın sonucuna bakmadan grubu 2'nci sırada bitirecek ve Bayern Münih'in ardından son 16 turuna yükselen ikinci takım olacak.
BERABERLİK VE MAĞLUBİYET DURUMUNDA NE OLACAK?
Kopenhag - Galatasaray maçının berabere bitmesi durumunda ise sarı-kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselemeyecek. Kopenhag-Galatasaray maçı berabere biter ve Bayern Münih, deplasmanda Manchester United'ı yener ya da berabere kalırsa sarı-kırmızılı ekip, grubu 3'üncü sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılım sağlayacak. Kopenhag-Galatasaray maçı berabere biter ve Manchester United evinde Bayern Münih'i mağlup ederse sarı-kırmızılı ekip, grubu 4'üncü sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına veda edecek.
GALATASARAY SON SIRADA YER ALABİLİR
Galatasaray'ın Kopenhag'a deplasmanda mağlup olması durumunda ise grupta üst tura yükselen diğer takım, Danimarka temsilcisi olacak. Galatasaray'ın mağlup olduğu senaryoda Manchester United, Bayern Münih'i yenerse sarı-kırmızılı ekip grubu son sırada tamamlayarak Avrupa kupalarına veda edecek. Manchester United-Bayern Münih maçı berabere biter ise Galatasaray averajla grubu 3'üncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde edecek.
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