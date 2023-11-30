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UEFA ülke puanı sıralaması değişti! İşte Galatasaray - Manchester United maçının ardından güncel sıralama...

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Giriş Tarihi: 30.11.2023
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UEFA ülke puanı sıralaması değişti! İşte Galatasaray - Manchester United maçının ardından güncel sıralama...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla devam etti. Temsilcimiz Galatasaray gruptan çıkma yolunda kritik öneme sahip karşılaşmada Manchester United'ı konuk etti. Cimbom'un muhteşem bir geri dönüş yaparak 3-3'lük gollü beraberlikle ayrıldığını maçtan ardından, UEFA ülke puanı sıralaması değişti. İşte UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum ve Türkiye'nin yeri...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla devam etti.

İlk 4 maçta 4 puan toplayan temsilcimiz Galatasaray, grupta 3. sırada yer alıyordu.

Kırmızı Şeytanlar ise 4 maç sonunda topladığı 3 puanla İstanbul'a geldi.

Gruptan çıkma konusunda kritik öneme sahip karşılaşmada Galatasaray sahasında Manchester United.

Bu skorun ardından Galatasaray, haftayı ülke puanına katkı yapamadan kapatmış oldu.

İşte Avrupa'da oynanan 5. hafta maçlarının ardından oluşan UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum...

1 - İNGİLTERE: 95,553

2 - İSPANYA: 83,864

3 - İTALYA: 79,426

4 - ALMANYA: 78,338

5 - HOLLANDA: 57,900

6 - FRANSA: 57,664

7- PORTEKİZ: 50,482

8- BELÇİKA: 43,000

9- TÜRKİYE: 35,600

10- İSKOÇYA: 33,250

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