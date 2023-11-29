CANLI | Galatasaray - Manchester United (CANLI ANLATIM) Galatasaray - Manchester United maçı ilk 11’leri…

GALATASARAY'DA GOL AYAKLARI ICARDI VE ZAHA

Sarı-kırmızılı takımda skoru değiştirmeye en yakın oyuncular Mauro Icardi ile Wilfried Zaha olacak.

2023 takvim yılında 35 kez fileleri havalandırarak takımının başarılarında başrolü oynayan Icardi, RAMS Park'ta da takımının en önemli gol ayağı olacak. İngiltere'deki ilk maçta da fileleri havalandıran Arjantinli yıldız, bu sezon Süper Lig'de 13, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 gol kaydetti.