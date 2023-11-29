CANLI | Galatasaray - Manchester United (CANLI ANLATIM) Galatasaray - Manchester United maçı ilk 11’leri…
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki 5. maçına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta İngiliz devi Manchester United'ı konuk edecek. Cimbom, rakibini devirerek gruptan çıkma yolunda büyük bir avantaj elde etmenin peşinde. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kritik karşılaşma öncesinde sahaya süreceği ilk 11 belli oldu. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında çarşamba günü sahasında İngiltere temsilcisi Manchester United ile karşılaşacak.
RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Müsabakada İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çalacak. Sanchez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Raul Cabanero ile Inigo Prieto üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra olacak.
A Grubu'nda çıktığı 4 maçta birer galibiyet ve beraberlik alan, 2 kez de yenilen sarı-kırmızılı takım, 4 puan topladı. Galatasaray, Almanya temsilcisi Bayern Münih'in yenilgisiz lider olduğu grupta averajla Danimarka'nın Kopenhag takımının ardından 3. sırada bulunuyor.
GALATASARAY AVRUPA'YI GARANTİLEYEBİLİR
Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmayı kazanması durumunda Avrupa'da yoluna devam etmeyi garantileyecek.
Galatasaray, taraftarı önünde Manchhester United'ı mağlup etmesi halinde puanını 7'ye çıkaracak ve son hafta öncesinde rakibiyle 4 puan fark yakalayacak. "Cimbom" son hafta sonuçlarına göre en kötü ihtimalde UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.
MANCHESTER UNITED'DA KRİTİK EKSİKLER
"Kırmızılar", İstanbul'da 7 oyuncusundan yararlanamayacak.
İngiliz temsilcisinde, kart cezalısı Marcus Rashford'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Mason Mount, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Jonny Evans, Christian Eriksen ve Casemiro da Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek.
Sakatlığı bulunan Rasmus Hojlund'un ise oynayabilecek duruma geldiği bildirildi.
GALATASARAY'DA GOL AYAKLARI ICARDI VE ZAHA
Sarı-kırmızılı takımda skoru değiştirmeye en yakın oyuncular Mauro Icardi ile Wilfried Zaha olacak.
2023 takvim yılında 35 kez fileleri havalandırarak takımının başarılarında başrolü oynayan Icardi, RAMS Park'ta da takımının en önemli gol ayağı olacak. İngiltere'deki ilk maçta da fileleri havalandıran Arjantinli yıldız, bu sezon Süper Lig'de 13, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 gol kaydetti.
Galatasaray'ın son 3 Süper Lig maçında 4 kez fileleri havalandıran Zaha ise resmi müsabakalarda toplam 6 gole ulaştı. İngiltere'de uzun süre forma giyen Zaha, Manchester United'a rakip olduğu son beş resmi maçta 4 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Fildişi Sahilli yıldız, Old Trafford Stadı'nda yapılan ilk maçta da gol sevinci yaşayarak takımının galibiyetine katkı verdi.
MANCHESTER UNITED'I ZORLU ATMOSFER BEKLİYOR
Galatasaray-Manchester United müsabakasını 50 binin üzerinde taraftarın izleyeceği bildirildi.
Bu sezon iç saha maçlarında 40 bin seyircinin altına düşmeyen sarı-kırmızılıların, kritik Manchester United müsabakasında da en önemli kozlarından biri taraftarı olacak.
DAVINSON SANCHEZ SAKAT
Galatasaray'da savunmanın önemli oyuncularından Davinson Sanchez, çarşamba günkü karşılaşmada forma giyemeyecek.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yapılan Corendon Alanyaspor müsabakasında sakatlanan ve sol üst arka adalesinde 2. derece zorlanma tespit edilen Kolombiyalı stoper, takımdaki yerini alamayacak.
GALATASARAY - MANCHESTER UNITED MAÇI İLK 11'LERİ
Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Ndombele, Torreira, Mertens, Ziyech, Zaha, Icardi
Manchester United: Onana, Lindelof, Amrabat, Maguire, B. Fernandes, Hojlund, Garnacho, Antony, Shaw, Was-Bissaka, McTominay
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