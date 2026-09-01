Fenerbahçe'de 4 ayrılık! Yönetim o isimleri tek tek açıkladı: Talisca'yı alkışlayarak göndereceğiz
Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer, sponsorluk anlaşması imza töreninde kadro planlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kamer, Talisca, Becao, Diego Carlos ve Çağlar Söyüncü ile yolların ayrılacağını belirterek, bu hamlelerle kadro planlamasının tamamlanacağını söyledi.
Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer, sarı-lacivertli kulübün sponsorluk anlaşması imza töreninde kadro planlamasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Kamer, dört futbolcuyla yolların ayrılacağını duyururken Jayden Oosterwolde'nin transferinin ise sakatlığı nedeniyle gerçekleşmediğini açıkladı.
İşte Kamer'in açıklamaları:
TAKIMDAN AYRILACAK İSİMLERİ AÇIKLADI
"Bugün itibarıyla Becao, Diego Carlos, Çağlar ile yollarımızı ayırmakla kadro planlamasını tamamlayacağız. Oosterwolde sakatlandığı için transferi gerçekleşmedi. Yedek kadromuzda değerlendireceğiz. Bugün ameliyat olacak. Biz tribünlerde küfür istemiyoruz. Başkanımız bu konu hakkında inanılmaz kararlı ve çok üzüldü. Takımımızı coşkuyla destekleyeceğiz. Çağlar ile yollarımızı ayırmamızın bir sebebi de taraftarların oyuncuyu soktuğu psikoloji."
'TALISCA'YI ALKIŞLARLA UĞURLAYACAĞIZ'
"İnşallah Talisca'yı da, bütün taraftarlarımızın alkışıyla uğurlayacağız. Katkı vererek gidiyor Talisca. Maddi manada değil, birçok maçta yer aldı, ter döktü, emek verdi. Taraftarın gönlünü kazanarak gidecek. Onu alkışlayarak göndereceğiz. Bugün sonuçlanacağını umuyoruz."
OOSTERWOLDE'NİN TRANSFERİ SAKATLIK NEDENİYLE GERÇEKLEŞMEDİ
Jayden Oosterwolde'nin durumuna da değinen Kamer, Hollandalı futbolcunun sakatlığı nedeniyle transferinin gerçekleşmediğini söyledi.
Oosterwolde'nin takımda kalacağını belirten Kamer, "Oosterwolde sakatlandığı için transferi gerçekleşmedi. Yedek kadromuzda değerlendireceğiz. Bugün ameliyat olacak." açıklamasında bulundu.