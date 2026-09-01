Fenerbahçe'de 4 ayrılık! Yönetim o isimleri tek tek açıkladı: Talisca'yı alkışlayarak göndereceğiz

İşte Kamer'in açıklamaları:

TAKIMDAN AYRILACAK İSİMLERİ AÇIKLADI

"Bugün itibarıyla Becao, Diego Carlos, Çağlar ile yollarımızı ayırmakla kadro planlamasını tamamlayacağız. Oosterwolde sakatlandığı için transferi gerçekleşmedi. Yedek kadromuzda değerlendireceğiz. Bugün ameliyat olacak. Biz tribünlerde küfür istemiyoruz. Başkanımız bu konu hakkında inanılmaz kararlı ve çok üzüldü. Takımımızı coşkuyla destekleyeceğiz. Çağlar ile yollarımızı ayırmamızın bir sebebi de taraftarların oyuncuyu soktuğu psikoloji."